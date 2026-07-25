В России решили продлить запрет на экспорт бензина до конца года

Очередь на заправку в российском городе Анапа, 8 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov)

Россия продлит запрет на экспорт бензина до конца года, а запрет на экспорт дизеля будет отменен «по мере восстановления рынка».

Об этом заявил вице-премьер России по вопросам топливной промышленности Александр Новак, сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС.

Ранее о том, что власти РФ обсуждают возможность продления запрета на экспорт дизтоплива для производителей, срок которого истекает 31 июля, еще на один месяц, а заканчивающийся также в конце июля запрет на экспорт бензина — сразу на полгода, сообщало российское агентство Интерфакс.

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Тогда источник заявлял, что проект соответствующего определения уже подготовлен, но окончательное решение будет приниматься у вице-премьера РФ Новака.

Еще один источник заявил, что такое решение «фактически принято».

Топливный кризис в России — главное

2 апреля правительство России вновь ввело запрет на экспорт бензина для производителей до конца июля после ряда успешных атак Украины на российские НПЗ. Также с 8 по 31 июля РФ запретила экспорт дизельного топлива.

22 июля российский диктатор Владимир Путин признал «временные трудности» на топливном рынке, но заявил об «устойчивом» состоянии экономики РФ, несмотря на украинские удары по НПЗ и логистическим центрам Wildberries.

На фоне дефицита топлива рейтинг Путина в России упал на рекордные 5% — до 66%, что стало минимальным показателем почти за четыре года (с осени 2022-го).

Объемы переработки нефти на российских НПЗ после волны украинских атак упали до самого низкого уровня более чем за 21 год, что усугубило дефицит топлива внутри страны-агрессора.

На фоне острого дефицита Россия увеличила импорт бензина из Беларуси до рекордного уровня, а также начала его импорт из Индии и Казахстана.

В начале июля производство бензина в России упало до уровня, эквивалентного лишь примерно 65% от среднего сезонного потребления, — после того, как атаки украинских беспилотников привели к остановке крупных нефтеперерабатывающих заводов.

Дефицит непосредственно затрагивает около 50 млн россиян, или 35% населения.