Запрет Меджлиса: почему Украина обратилась в суд ООН и как скоро будет ответ

Украина просит суд ООН заставить Россию отменить запрет Меджлиса. Такое обращение подготовило украинское Министерство иностранных дел. Прошел год, но несмотря на четкие предписания приказа, Российская Федерация продолжает осуществлять запрет и препятствовать деятельности Меджлиса, сообщает МИД. В предыдущем решении перед международной суд обязал Россию обеспечить функционирование крымскотатарского самоуправления. Подробности отражены в сюжете Радио НВ.

Откровенное нарушение прав крымских татар

Международный суд ООН в Гааге согласился на введение временных мер в деле Украина против России в вопросе дискриминации национальных меньшинств в Крыму. Суд рассматривал нарушения в рамках конвенции о предотвращении всех форм расовой дискриминации. Согласно решению Международного суда ООН, Россия обязана обеспечить соблюдение прав крымских татар в Крыму. В частности, разрешить деятельность Меджлиса крымско-татарского народа, а также воздержаться от ограничений на представительство интересов народа. В решении говорилось о восстановлении образования на украинском языке на полуострове. Международный суд призвал обе стороны избегать нарушений конвенции о предотвращении расовой дискриминации и любых других действий, которые могли бы ухудшить рассмотренный спор.

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В течение года Меджлис неоднократно обращался к российским государственным органам с требованием выполнить решение Международного суда, но так и не получил конкретного ответа. Об этом в интервью НВ рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Искандер Бариев. Он отметил, что дальнейшая реакция России может происходить по двум сценариям. Если Российская Федерация и в дальнейшем будет игнорировать решение международного суда, это ударит по ее имиджу. В таком случае Украина и Меджлис смогут требовать усиления санкций на всех международных площадках.

Бариев добавил, что Россия также может попытаться обыграть решение суда, чтобы представить ситуацию так, что в Крыму нет дискриминации. РФ может воспользоваться тем фактом, что в решении суда нет конкретных сроков исполнения.

"Этот год мы неоднократно обращались в российские органы, в частности в Министерство юстиции и МВД, где даже это решение не перевели и не разместили на сайте, хотя и обязаны. Мы обращались в суды, но не получили адекватного ответа", - отметил Бариев.

Мировое давление может повлиять на РФ

Реакция Международного суда ООН может стать интересным прецедентом в истории международных споров, но ее придется ждать долго, возможно полгода. Такое мнение в интервью НВ выразил юрист по международным вопросам Владимир Жбанков. Он отметил, что суд в Гааге может привести конкретные примеры дискриминации со стороны России в Крыму, а также назвать конкретных лиц, которые ее осуществляли. Это поможет снизить рейтинг Российской Федерации на международной арене. Однако, по мнению Жбанкова, Россия будет прилагать все усилия, чтобы не выполнять предписаний суда в Гааге, ведь страна не желает признавать фактов дискриминации.

"Методов принуждения России не существует. Только давление со стороны международного общности. Это может ослабить международные позиции России, если она не будет выполнять указания суда", - подытожил юрист.

В прошлом году Международный суд ООН в Гааге отказал во временных мерах против России по иску Украины по финансированию терроризма на Донбассе. В частности, суд решил, что, согласно Конвенции по борьбе с финансированием терроризма, оснований для этого нет. Председатель суда Ронни Абрахам подчеркнул, что Украина не сдержала стандартов доказательной базы, чтобы подтвердить, что Российская Федерация перечисляла средства для субъектов "ЛДНР" умышленно.