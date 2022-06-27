Плохой день для женщин и для свободы. Как отреагировали Америка и мир на запрет абортов в США 27 июня, 18:53 Эксклюзив НВ Сторонники права на аборт подняли вверх кулаки во время минуты молчания на уличной акции протеста в Вашингтоне. 26 июня 2022 года (Фото:Evelyn Hockstein / REUTERS)

Иностранная пресса выясняет, как резонансное решение Верховного суда США в отношении абортов повлияет на жизнь американок и политическую ситуацию в стране, а также какие последствия может иметь для других государств.

В пятницу, 24 июня, Верховный суд США отменил решение по делу Роу против Уэйда , которое было принято в 1973 году и признавало конституционным право на аборт. Почти полвека преждевременное прерывание беременности было легальным на территории всей страны, однако теперь отдельные штаты смогут его запретить. Ожидается, что таковых будет около половины. Общая численность женского населения в этих штатах составляет 36 млн.

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В такой ситуации большинство американцев признают, что их страна, несмотря на стремление быть образцом демократии и свободы, шагнула на встречу притеснениям и угнетению, пишет британский журнал The Economist . Ведь способность женщины построить успешную жизнь во многом зависит от ее способности контролировать собственное репродуктивное здоровье. Многие мировые лидеры это понимают: почти все 38 стран-членов клуба развитых государств под названием Организация экономического сотрудничества и развития разрешают аборты в первом триместре беременности, а некоторые и позже.

Американцы – и особенно малоимущие женщины, которые из-за плохого доступа к медицинским сервисам чаще сталкиваются с проблемой нежелательной беременности, – будут вынуждены заплатить высокую цену за отмену общего права на аборт, предупреждает издание. Организация преждевременного прерывания беременности будет осложнена и будет занимать больше времени. А коэффициент материнской смертности, по которому США уже сегодня опережают другие развитые страны, может вырасти еще больше.

В качестве одного из выходов в The Economist предлагают упростить для американок доступ к абортивным лекарствам, позволяющим безопасно прервать беременность на сроке до 11 недель. Если местный регулятор позволит продавать такие препараты без рецепта, это сделает процедуру более простой и дешевой, а также освободит места в клиниках, куда будут направляться женщины, которым нужно оперативное вмешательство.

В ряде штатов запрет на аборты был введен в считанные часы после отмены решения по делу Роу против Вейда, отмечает британская газета The Guardian . Впрочем, поездки в другие административные регионы страны с целью сделать аборт остались легальными. Клиники, которые проводят процедуру, уже закрылись в Арканзасе и Западной Виргинии, а последнее учреждение, которое продолжало работать в штате Южная Дакота, готовится переехать в Миннесоту. В других штатах клиники приостановили выполнение абортов на период оценки легальности такой операции, сообщает издание.

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