Запорожскую АЭС снова отключили от сети и остановили один из действующих реакторов — МАГАТЭ 3 сентября, 19:56 Запорожскую АЭС снова отключили от сети (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Находящаяся под российской оккупацией запорожскую АЭС снова отключили от сети и остановили один из действующих реакторов (№ 5). Другой реактор (№ 6) все еще работает, снабжение электроэнергией осуществляется в энергосистему Украины через резервную линию электропередачи.

Об этом сообщили наблюдатели Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые находятся на станции.

«Украинская Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) снова потеряла подключение к последней основной внешней линии электропередачи, но объект продолжает подавать электроэнергию в сеть через резервную линию», — говорится в отчете МАГАТЭ по состоянию на вечер субботы, 3 сентября.

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Там отметили, что менее чем через 48 часов после начала работы миссии МАГАТЭ на ЗАЭС четвертая линия электропередачи 750 кВ снова оказалась неисправной, а три других линии «погибли» ранее в результате обстрела.

Присутствующие на станции эксперты МАГАТЭ сообщают, что ЗАЭС продолжает поставлять электроэнергию через резервную линию 330кВ, говорится в сообщении. Эта же резервная линия может обеспечивать внутренние потребности ЗАЭС в случае необходимости, отметили в МАГАТЭ.

«В то же время руководство станции сообщило команде МАГАТЭ, что сегодня днем из-за ограничения сети был отключен блок №5, тот же блок, который был отключен на сутки 1 сентября в день прибытия миссии МАГАТЭ на ЗАЭС», — отметили в агентстве.

Там уточнили, что один реактор (№6) еще работает и производит электроэнергию как для энергосистемы Украины, так и для внутренних нужд ЗАЭС, в том числе охлаждения реакторов.

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