Власти Польши распределили в регионах таблетки йодида калия из-за обострения на ЗАЭС 19 сентября, 23:04 Польское МВД пишет, что в настоящее время радиационной угрозы нет (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Власти Польши распределили между отделами спасательной службы таблетки йодида калия из-за обострения на временно оккупированной Запорожской АЭС.

Об этом говорится в сообщении министерства внутренних дел и администрации Польши.

«В рамках проведения антикризисных мероприятий и гражданской защиты, в связи с информацией в СМИ о боевых действиях в районе Запорожской АЭС, на прошлой неделе в районные отделения государственной спасательной службы были переданы таблетки с йодидом калия», — сказано в сообщении.

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Власти подчеркнули, что это стандартная процедура, предусмотренная законодательством на случай радиационной угрозы. При этом МВД пишет, что в настоящее время такой угрозы нет.

Польское министерство также напомнило, что нельзя употреблять йодид калия в качестве профилактики без рекомендации врачей.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.

В августе оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети. Последний раз Запорожская АЭС прекращала работу 11 сентября из-за очередных российских обстрелов, которые повредили все линии связи.

Инфографика: НВ

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