Украина и Россия не поддержали «соглашение» МАГАТЭ по Запорожской АЭС — Reuters

31 мая, 16:46
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ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украина и страна-агрессор Россия не взяли на себя обязательства соблюдать пять принципов, предложенных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) для защиты захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС.

Как сообщает агентство Reuters в среду, 31 мая, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси несколько месяцев работал над соглашением, которое должно было бы снизить риск ядерной аварии на ЗАЭС.

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30 мая Гросси представил на заседании Совбеза ООН пять принципов, которые, по мнению МАГАТЭ, помогут гарантировать ядерную безопасность на ЗАЭС:

  • нельзя совершать никаких атак с ЗАЭС или на нее;
  • на ЗАЭС нельзя размещать тяжелое вооружение, в частности, реактивные системы залпового огня, артиллерийские системы и боеприпасы, танки и военных;
  • нельзя подвергать риску электроснабжение ЗАЭС;
  • все структуры, системы и компоненты, необходимые для безопасной эксплуатации ЗАЭС, должны быть защищены от нападений или диверсий;
  • не следует принимать никаких мер, подрывающих эти принципы.
Инфографика: NV

Постоянный представитель страны-террориста России в ООН Василий Небензя отказался обещать соблюдать предложенные МАГАТЭ принципы, заявив, что оккупанты якобы «уже давно их реализуют».

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Постпред Украины при ООН Сергей Кислица сказал, что принципы нужно дополнить требованием полной демилитаризации и деоккупации станции.

Президент Владимир Зеленский ранее подчеркивал, что единственный способ «обезопасить Европу от ядерной катастрофы» — демилитаризация ЗАЭС.

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В конце марта Рафаэль Гросси говорил, что МАГАТЭ отказалось от идеи создания демилитаризованной зоны вокруг захваченной российскими оккупантами ЗАЭС.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена россиянами после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену. Оккупанты разместили на станции военную технику, боекомплект и своих оккупантов.

24 мая Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что российские оккупанты фактически используют территорию ЗАЭС как логистическую и военную базу.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   МАГАТЭ Запорожская АЭС ЗАЭС Война России против Украины Рафаэль Гросси

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