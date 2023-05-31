Украина и Россия не поддержали «соглашение» МАГАТЭ по Запорожской АЭС — Reuters 31 мая, 16:46 ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украина и страна-агрессор Россия не взяли на себя обязательства соблюдать пять принципов, предложенных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) для защиты захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС.

Как сообщает агентство Reuters в среду, 31 мая, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси несколько месяцев работал над соглашением, которое должно было бы снизить риск ядерной аварии на ЗАЭС.



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30 мая Гросси представил на заседании Совбеза ООН пять принципов, которые, по мнению МАГАТЭ, помогут гарантировать ядерную безопасность на ЗАЭС:



нельзя совершать никаких атак с ЗАЭС или на нее;

на ЗАЭС нельзя размещать тяжелое вооружение, в частности, реактивные системы залпового огня, артиллерийские системы и боеприпасы, танки и военных;

нельзя подвергать риску электроснабжение ЗАЭС;

все структуры, системы и компоненты, необходимые для безопасной эксплуатации ЗАЭС, должны быть защищены от нападений или диверсий;

не следует принимать никаких мер, подрывающих эти принципы.

Инфографика: NV

Постоянный представитель страны-террориста России в ООН Василий Небензя отказался обещать соблюдать предложенные МАГАТЭ принципы, заявив, что оккупанты якобы «уже давно их реализуют».

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица сказал, что принципы нужно дополнить требованием полной демилитаризации и деоккупации станции.

Президент Владимир Зеленский ранее подчеркивал, что единственный способ «обезопасить Европу от ядерной катастрофы» — демилитаризация ЗАЭС.

В конце марта Рафаэль Гросси говорил, что МАГАТЭ отказалось от идеи создания демилитаризованной зоны вокруг захваченной российскими оккупантами ЗАЭС.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена россиянами после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену. Оккупанты разместили на станции военную технику, боекомплект и своих оккупантов.

24 мая Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что российские оккупанты фактически используют территорию ЗАЭС как логистическую и военную базу.