В Минобороны Британии рассказали, какие риски несет оккупация Запорожской АЭС 25 августа, 09:19 Захваченная оккупантами Запорожская АЭС стала источником опасности (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По информации Министерства обороны Великобритании, Запорожская АЭС стала источником опасности после захвата российскими оккупантами в марте 2022 года.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что 21 августа снимки показали, что Россия сохранила усиленное военное присутствие на ЗАЭС, а бронетранспортеры были развернуты в пределах 60 метров от пятого реактора.

Видео дня

В британском Минобороны отметили, что российские войска пытались скрыть машины, припарковав их под трубами и мостками.

«Россия, вероятно, готова использовать любую украинскую военную активность вблизи ЗАЭС в пропагандистских целях», — говорится в сообщении.

По оценкам ведомства, в то время как Россия сохраняет военную оккупацию ЗАЭС, основными рисками для эксплуатации реакторов, останутся нарушение систем охлаждения реакторов, повреждение резервного источника питания или ошибки персонала, работающего под давлением.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль над станцией, привлекая своих специалистов.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Инфографика: НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.