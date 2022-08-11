Запорожская АЭС. США поддержали идею создания демилитаризованной зоны вокруг украинского ядерного объекта 11 августа, 20:40 Чиновник США заявил, что боевые действия в районе АЭС опасны и безответственны (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

США поддерживают идею создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепа.

Чиновник заявил, что боевые действия в районе АЭС опасны и безответственны. Он также призвал страну-агрессора РФ прекратить военные операции на украинских ядерных объектах и вернуть станцию под контроль Киева.

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«Также поддерживаем призывы Украины к созданию демилитаризованной зоны вокруг атомной электростанции», — подчеркнул он.

Инфографика: НВ

Ранее генсек ООН Антонио Гутерриш призвал демилитаризировать периметр вокруг Запорожской АЭС и вывести всю военную технику с территории объекта.

Российские войска захватили ЗАЭС еще в первые недели полномасштабного вторжения, 4 марта. В результате этого сотрудники электростанции оказались в заложниках.

Оккупанты используют ее для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут наносить ответные удары, чтобы не повредить ядерные реакторы.

При этом войска РФ сами неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС и даже угрожала подорвать ее, в случае наступления украинских войск.

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