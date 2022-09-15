Руководящий орган МАГАТЭ призвал Россию прекратить оккупацию Запорожской АЭС 15 сентября, 19:23 С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, захвачена российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Совет управляющих МАГАТЭ в четверг, 15 сентября, принял резолюцию с требованием к страну-агрессору России уйти с Запорожской АЭС. Об этом сообщает Reuters.



Это вторая резолюция, касающаяся полномасштабного вторжения России в Украину, которую принял Совет управляющих. Первая была принята до захвата российскими оккупантами ЗАЭС в марте. Обе резолюции инициировали Канада и Польша от имени Украины, которая не входит в руководящий орган МАГАТЭ.

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В резолюции Россию призывают немедленно прекратить все действия в отношении Запорожской АЭС и других ядерных объектов в Украине. В документе также сказано, что Совет «осуждает непрекращающиеся насильственные действия РФ» в отношении украинских ядерных объектов и постоянное присутствие российских военных и сотрудников Росатома на ЗАЭС.

Инфографика: НВ

Совет также подчеркнул, что оккупация Россией станции значительно увеличивает риск ядерной аварии. Резолюцию поддержали 26 стран, две голосовали против (Россия и Китай), семь — воздержались (Египет, ЮАР, Сенегал, Бурунди, Вьетнам, Индия и Пакистан).

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Эксперты во главе с Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. Сейчас на станции остаются два представителя миссии. Гендиректор МАГАТЭ сказал, что делегация устанавливает постоянное присутствие на ЗАЭС.



6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам визита, в котором сказано, что сейчас существует острая необходимость принять временные меры для предотвращения ядерной аварии, в частности, установить безопасную зону вокруг ЗАЭС. Агентство также призвало прекратить обстрелы в районе станции, но не уточняло, кто ведет огонь.



Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В августе оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети. Последний раз Запорожская АЭС прекращала работу 11 сентября из-за очередных российских обстрелов, которые повредили все линии связи.



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