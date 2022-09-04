Шмыгаль предложил Шольцу направить на оккупированную Запорожскую АЭС спецмиссию ЕС и ООН 4 сентября, 20:14 Олаф Шольц и Денис Шмыгаль (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил канцлеру Германии Олафу Шольцу направить на захваченную российскими оккупантами Запорожскую АЭС специальную миссию ЕС и ООН.



Об этом он сообщил в воскресенье, 4 сентября.

Шмыгаль рассказал, что во время встречи с немецким лидером в Берлине речь шла об усилении обороноспособности и дальнейшей всесторонней поддержке Украины.

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«На повестке дня — энергетическая безопасность Европы. Предложил направить на ЗАЭС специальную миссию ЕС и ООН. Уверен, что Германия является надежным и постоянным партнером Украины», — написал он в Twitter.

Премьер заявил, что Украина при поддержке ЕС хочет усилить сотрудничество с международными финансовыми организациями, и поблагодарил Шольца за инициативу провести в октябре в Берлине конференцию по восстановлению.

Накануне посредничество в вопросе Запорожской АЭС российскому диктатору Владимиру Путину предложил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Эксперты во главе с Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. На станции остались несколько представителей миссии. Гендиректор МАГАТЭ сказал, что делегация установит постоянное присутствие на ЗАЭС.

В компании Энергоатом до этого обращали внимание, что россияне прилагают максимум усилий, чтобы не дать миссии МАГАТЭ возможности ознакомиться с реальной ситуацией на Запорожской АЭС. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Россия сделала много циничных вещей, чтобы обмануть МАГАТЭ.



Гросси заявил, что физическая целость Запорожской АЭС была нарушена несколько раз, что является неприемлемым.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Инфографика: НВ

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.

В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети.



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