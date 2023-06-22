Кремль предупредят о последствиях возможного теракта на Запорожской АЭС — Дмитрий Кулеба

22 июня, 18:54
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Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба убежден, что Россию пришлют предупреждение о том, что ее ждет в случае подрыва Запорожской АЭС.

«Сейчас будет проходить много тихой дипломатической работы, и думаю, России пришлют предупреждение о том, что будет, если она примет этот шаг. Прислушается ли РФ — это уже другой вопрос», — сказал Кулеба в интервью Cуспільному.

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Кулеба добавил, что пока Россия будет контролировать хотя бы один квадратный метр украинской земли, у нее будет пространство, чтобы устраивать трагедии.

Запорожская АЭС находится под оккупацией с марта 2022 года. Со времени ее захвата российскими захватчиками была постепенно остановлена работа 5 из 6 реакторов станции. Ситуация обострилась после 6 июня 2023 года, когда российские военные взорвали Каховскую ГЭС, что привело к уменьшению поступления воды для охлаждения реакторов.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что получил информацию о подготовке российскими оккупантами сценария с терактом на Запорожской АЭС с выбросом радиации.

20 июня 2023 года глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что оккупанты заминировали пруд-охладитель. В Энергоатоме рассказали, что будет со станцией, если российские террористы совершат такие действия.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия ЗАЭС Дмитрий Кулеба Теракт

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