Кулеба и гендиректор МАГАТЭ Гросси в бомбоубежище обсуждали зону безопасности вокруг ЗАЭС

13 октября, 22:16
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Рафаэль Гросси и Дмитрий Кулеба в Киеве 13 октября 2022 года (Фото:Rafael MarianoGrossi / Twitter)

Рафаэль Гросси и Дмитрий Кулеба в Киеве 13 октября 2022 года (Фото:Rafael MarianoGrossi / Twitter)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 13 октября, провел переговоры с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в укрытии из-за воздушной тревоги в Киеве.

У себя в Twitter Кулеба напомнил, что страна-агрессор Россия должна покинуть Запорожскую АЭС для гарантирования ее ядерной безопасности, прекратить похищения и запугивание украинского персонала.

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«Встретился с Рафаэлем Гросси в бомбоубежище в Киеве, пока российские террористы продолжали обстреливать Украину ракетами», — написал он.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1580612534008434689

Гросси сообщил, что они достигли прогресса в вопросе создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС.

https://twitter.com/rafaelmgrossi/status/1580564264930070528

Гендиректор МАГАТЭ последний раз посещал Киев 6 октября. После этого он поехал в Россию для переговоров о зоне защиты на ЗАЭС.

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О том, что происходило на ЗАЭС и в Энергодаре, рассказал Максим Щербина — бывший работник ЗАЭС. (Фото:Gres Todorchuk) Интервью после плена и пыток. Бывший работник ЗАЭС — о бесчеловечных условиях, в которых работают отважные энергодарцы в оккупации

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Эксперты во главе с Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. Сейчас на станции остаются два представителя миссии, их будет в два раза больше. Гендиректор МАГАТЭ сказал, что делегация устанавливает постоянное присутствие на ЗАЭС.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам визита, в котором сказано, что сейчас существует острая необходимость принять временные меры для предотвращения ядерной аварии, в частности, установить безопасную зону вокруг ЗАЭС. Агентство также призвало прекратить обстрелы в районе станции, но не уточняло, кто ведет огонь.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов.

https://www.youtube.com/embed/ZaRUhbGqog4
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Бомбоубежище МАГАТЭ Укрытие Запорожская АЭС ЗАЭС Дмитрий Кулеба Война России против Украины Воздушная тревога

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