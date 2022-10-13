Кулеба и гендиректор МАГАТЭ Гросси в бомбоубежище обсуждали зону безопасности вокруг ЗАЭС 13 октября, 22:16 Рафаэль Гросси и Дмитрий Кулеба в Киеве 13 октября 2022 года (Фото:Rafael MarianoGrossi / Twitter)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 13 октября, провел переговоры с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в укрытии из-за воздушной тревоги в Киеве.

У себя в Twitter Кулеба напомнил, что страна-агрессор Россия должна покинуть Запорожскую АЭС для гарантирования ее ядерной безопасности, прекратить похищения и запугивание украинского персонала.



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«Встретился с Рафаэлем Гросси в бомбоубежище в Киеве, пока российские террористы продолжали обстреливать Украину ракетами», — написал он.

Гросси сообщил, что они достигли прогресса в вопросе создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС.

Гендиректор МАГАТЭ последний раз посещал Киев 6 октября. После этого он поехал в Россию для переговоров о зоне защиты на ЗАЭС.

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Эксперты во главе с Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. Сейчас на станции остаются два представителя миссии, их будет в два раза больше. Гендиректор МАГАТЭ сказал, что делегация устанавливает постоянное присутствие на ЗАЭС.



6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам визита, в котором сказано, что сейчас существует острая необходимость принять временные меры для предотвращения ядерной аварии, в частности, установить безопасную зону вокруг ЗАЭС. Агентство также призвало прекратить обстрелы в районе станции, но не уточняло, кто ведет огонь.



Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов.

