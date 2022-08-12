Подоляк ответил на угрозы Медведева, прозвучавшие на фоне провокаций РФ на Запорожской АЭС 12 августа, 15:57 Подоляк заявил, что РФ использует ЗАЭС как заложника (Фото:ОПУ)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на угрозы замглавы Совета безопасности страны-агрессора РФ Дмитрия Медведева и его заявление касательно обстрелов Запорожской АЭС.

В своем Twitter он назвал российских оккупантов единственной угрозой для атомной станции.

«Сложно представить, чтобы член Аль-Каиды или ИГИЛ сидел в ООН и „официально“ обвинял в агрессии США или Израиль. РФ использует ЗАЭС как заложник для фиксации оккупированных территорий, а Украину хочет выставить… агрессором. Но дураков, кроме Медведева, нет. Единственная угроза для АЭС — российские террористы», — отметил Подоляк.

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12 августа Медведев открыто угрожал Европе «инцидентами» на атомных станциях на фоне провокаций РФ на Запорожской АЭС.

«Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны», — разразился он угрозами в своем Telegram.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Российские обстрелы 5 августа вызвали пожар на водородной станции АЭС. Кроме того, в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв. В результате обстрела 6 августа российские снаряды попали в площадку у ядерных отходов.

В компании Энергоатом заявили, что российские военные совершают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, потому что хотят разрушить ее инфраструктуру и отсоединить ее от энергосистемы Украины, чтобы обесточить юг.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Гросси призвал допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после ее обстрелов российскими войсками.

11 августа российские оккупанты продолжали обстреливать район Запорожской АЭС, одно из попаданий было рядом с первым энергоблоком.

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