ООН готова вместе с МАГАТЭ приехать на Запорожскую АЭС

15 августа, 23:13
Захваченная российскими оккупантами Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Захваченная российскими оккупантами Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

ООН готова помочь Международному агентству по атомной энергии с миссией на захваченную российскими оккупантами Запорожскую АЭС. Об этом заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик в понедельник, 15 августа, сообщает пресс-служба организации.

В ООН подчеркнули, что МАГАТЭ — независимая организация, которая сама принимает решение о том, как осуществлять свой мандат, а ООН не может блокировать или отменять какие-либо действия агентства.

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"…Секретариат ООН полагает, что у него есть логистические и безопасностные возможности в Украине для того, чтобы поддержать любую миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из Киева, если Украина и Россия на это согласятся", — сказал Дюжаррик.

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Инфографика: НВ

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

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Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. В последние две недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС.

Украина призывает МАГАТЭ и ООН как можно быстрее отправить на Запорожскую АЭС международную миссию.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   ООН МАГАТЭ Запорожская АЭС ЗАЭС Военные преступления РФ Генсек ООН Война России против Украины

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