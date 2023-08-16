Оккупанты имитируют боевые действия на территории ЗАЭС: они завезли тяжелую технику и устраивают перестрелки — видео
Российские оккупанты решили потренироваться на территории крупнейшего ядерного объекта в Европе (Фото:Скриншот видео Энергодар/Telegram)
Войска РФ начали отрабатывать ведение боевых действий на территории Запорожской АЭС, оккупанты завезли на объект тяжелую технику и устраивают перестрелки.
Как сообщили в Telegram-канале Энергодар, захватчики устраивают перестрелки у взрывоопасных объектов, при этом не соблюдая никаких правил пожарной, ядерной и радиационной безопасности.
На соответствующем видео видно, как по территории ЗАЭС передвигается российская тяжелая военная техника.
Оккупанты имитируют бой, используя стрелковое оружие и дымовые шашки.
22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС.
По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.
Энергоатом сообщил, что оккупанты нарушили регламент работ на станции и намеренно перевели 4-й энергоблок ЗАЭС в режим «горячей остановки».