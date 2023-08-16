Оккупанты имитируют боевые действия на территории ЗАЭС: они завезли тяжелую технику и устраивают перестрелки — видео 16 августа, 12:57 Российские оккупанты решили потренироваться на территории крупнейшего ядерного объекта в Европе (Фото:Скриншот видео Энергодар/Telegram)

Войска РФ начали отрабатывать ведение боевых действий на территории Запорожской АЭС, оккупанты завезли на объект тяжелую технику и устраивают перестрелки.

Как сообщили в Telegram-канале Энергодар, захватчики устраивают перестрелки у взрывоопасных объектов, при этом не соблюдая никаких правил пожарной, ядерной и радиационной безопасности.

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На соответствующем видео видно, как по территории ЗАЭС передвигается российская тяжелая военная техника.

Оккупанты имитируют бой, используя стрелковое оружие и дымовые шашки.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

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Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС.

По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

Энергоатом сообщил, что оккупанты нарушили регламент работ на станции и намеренно перевели 4-й энергоблок ЗАЭС в режим «горячей остановки».