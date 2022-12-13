Макрон сообщил о договоренностях по выводу российской техники с ЗАЭС 13 декабря, 15:53 По словам Макрона, продолжаются переговоры по условиям вывода тяжелой техники с ЗАЭС (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о договоренностях по выводу военной техники с временно оккупированной Запорожской АЭС. По его словам, ближайшие недели будут решающими.

Заявление о договоренностях с РФ Макрон сделал во время международной конференции в поддержку Украины, сообщает Reuters.

По словам французского лидера, продолжаются переговоры по условиям вывода тяжелой техники.

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«Нам удалось защитить Чернобыль, и наша цель — защитить Запорожье. Ближайшие недели будут решающими», — сказал французский лидер.

О переговорах по выводу техники РФ с Запорожской АЭС также сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram после встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

По словам Гросси, в ближайшее время МАГАТЭ направит технические постоянные миссии на все атомные станции в Украине.

«Независимые эксперты организации будут работать на Запорожской, Ровенской, Хмельницкой, Пивденноукраинской, а также на Чернобыльской АЭС. Это значительно повысит техническую и технологическую безопасность», — пишет Шмыгаль.

Целью миссии является обеспечение станций и фиксирование всех возможных попыток внешних воздействий, в том числе обстрелов со стороны российского агрессора, добавил премьер Украины.

«Проговорили шаги, необходимые для демилитаризации Запорожской АЭС. Подчеркнул, что нужно как можно быстрее прекратить незаконные действия России по отношению к украинской станции», — отметил Шмыгаль после переговоров с Гросси.

В то же время, комментируя оккупацию ЗАЭС, спикер российского диктатора Дмитрий Песков вновь солгал, что на украинской станции «не было и нет тяжелых вооружений». По его словам, это могут подтвердить сотрудники МАГАТЭ.

Песков добавил, что страна-агрессор РФ якобы «высоко ценит уровень взаимодействия с МАГАТЭ по вопросам ЗАЭС» и продолжит контакты с агентством, поскольку «Москва в этом заинтересована».

Инфографика: НВ

Ранее российские СМИ сообщили, что оккупанты готовы уйти с Запорожской АЭС, но пока не собираются покидать всю Запорожскую область. План Москвы состоит в том, чтобы передать Запорожскую АЭС под контроль Украины или МАГАТЭ.

2 декабря Гросси заявил, что надеется достичь соглашения с Украиной и РФ о создании безопасности зоны вокруг Запорожской АЭС до конца года.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов.

По итогам визита на ЗАЭС МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы в районе станции и установить безопасную зону вокруг ЗАЭС, сейчас продолжаются переговоры. Агентство установило постоянное присутствие на ЗАЭС.