Миссия МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС до 5 сентября, у нее будут более широкие полномочия — Bloomberg 25 августа, 16:17 Российские оккупанты регулярно устраивают провокации с обстрелами ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС может состояться до 5 сентября, а у инспекторов будет больше полномочий, чем предполагалось изначально. Об этом сообщает агентство Bloomberg в четверг, 25 августа, со ссылкой на источники.

По данным Bloomberg, сначала представители МАГАТЭ хотели посетить временно захваченную российскими оккупантами станцию только для того, чтобы убедиться, что запасы обогащенного урана остались нетронутыми. То, что в состав миссии войдут эксперты по безопасности, означает, что МАГАТЭ сможет провести экспертизу обстрела АЭС, с помощью которой можно будет привлечь к ответственности виновных.



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Агентство пишет, что проверка ЗАЭС была запланирована еще до начала Россией полномасштабной войны и должна стать первой оценкой безопасности санкции за 16 лет.

Инфографика: НВ

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью France 24 в четверг выразил надежду, что миссия может отправиться на Запорожскую АЭС в ближайшие дни. На вопрос о том, увенчались ли успехом переговоры о получении доступа к станции, Гросси сказал, что «мы очень, очень близки к этому».

Bloomberg также сообщает, что в среду Гросси встретился в Стамбуле с представителями Росатома, чтобы обсудить детали миссии, которая отправится из Киева на ЗАЭС.



Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. 22 августа оккупанты завезли дополнительные БТР и спецгрузовики в ремонтную зону станции. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.

В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщили, что Россия готовится в ближайшее время отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины.



16 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух призвал жителей временно захваченного Энергодара эвакуироваться из-за обстрелов Россией Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что в случае аварии придется эвакуировать около 400 тысяч человек из двух областей.



Украина призывает МАГАТЭ и ООН как можно быстрее отправить на Запорожскую АЭС международную миссию. Во время встречи с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове президент Владимир Зеленский обсудил с ним ядерную угрозу, которую провоцирует на Запорожской АЭС российская армия.

ООН готова поддержать любую миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, направленную через Киев.

Работники Росатома корректируют огонь по ЗАЭС – Ольга Кошарная https://www.youtube.com/embed/cRiDPyHBDBo

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