Гендиректор МАГАТЭ Гросси начал переговоры о немедленном создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС

22 сентября, 03:09
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Рафаэль Гросси (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Рафаэль Гросси (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду, 21 сентября, встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Нью-Йорке.

У себя в Twitter Кулеба написал, что обсудил с Гросси пути восстановления безопасности на Запорожской АЭС и подчеркнул: страна-агрессор Россия должна вывести войска и своих специалистов со станции и вернуть ее под контроль Украины. До этого Гросси встречался с главой МИД страны-агрессора Сергеем Лавровым.

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https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1572672502278803457

Гросси в Twitter сообщил, что министры иностранных дел нескольких стран в среду обсуждали «немедленное установление зоны ядерной безопасности» вокруг Запорожской АЭС. На встрече также присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

https://twitter.com/rafaelmgrossi/status/1572650150819946507

Во время брифинга гендиректор МАГАТЭ сказал, что надеется скоро отправиться в Украину и Россию, чтобы ускорить переговоры, и подчеркнул, что решение нужно принять как можно быстрее. По словам Гросси, сейчас обсуждаются такие вопросы, как радиус зоны и роль сотрудников МАГАТЭ, сообщает Reuters.

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль по итогам встречи рассказал, что МАГАТЭ планирует увеличить миссию на станции.

Инфографика: НВ

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Эксперты во главе с Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. Сейчас на станции остаются два представителя миссии. Гендиректор МАГАТЭ сказал, что делегация устанавливает постоянное присутствие на ЗАЭС.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам визита, в котором сказано, что сейчас существует острая необходимость принять временные меры для предотвращения ядерной аварии, в частности, установить безопасную зону вокруг ЗАЭС. Агентство также призвало прекратить обстрелы в районе станции, но не уточняло, кто ведет огонь.

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Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов.

В августе и сентябре оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   МАГАТЭ Запорожская АЭС ЗАЭС Дмитрий Кулеба Денис Шмыгаль Война России против Украины

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