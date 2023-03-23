МАГАТЭ отказалось от идеи демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС 23 марта, 19:11 Рафаэль Гросси (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Международное агентство по атомной энергии отказалось от идеи создания демилитаризованной зоны вокруг захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС.

Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время интервью американскому аналитическому центру Совет по международным отношениям. Он отметил, что пока не добился успеха, но пытается достичь соглашения о защите ЗАЭС от атак.

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«Речь не идет о демилитаризованной зоне [на Запорожской АЭС]. Мы осознаем дополнительные осложнения, к которым это привело бы, особенно в зоне активных боевых действий. Это было бы чрезвычайно трудно сделать, проверить, имплементировать. Чуть больше чем в 1,5 км от демилитаризованной зоны начинается зона, которая чрезвычайно милитаризована», — сказал Гросси.

По словам гендиректора МАГАТЭ, агентство ищет «поведенческое», а не «территориальное» решение, которое бы предусматривало обязательство не атаковать станцию и не использовать ее для атак. Он добавил, что МАГАТЭ семь или восемь месяцев вело переговоры по поводу демилитаризованной зоны.

«Мы обсуждали с обеими сторонами разные размеры, формы и расстояния. И я пришел к выводу, что территориальность будет чем-то, что для украинцев по разным причинам также может рассматриваться как легитимизация российского присутствия… Мы не хотим, чтобы это был политический футбол… Я решил работать со всеми странами, очень тесно сотрудничать с Вашингтоном, Лондоном, Парижем, Пекином, Москвой, очевидно, с Киевом — в первую очередь», — добавил гендиректор МАГАТЭ.

Рафаэль Гросси приезжал в Украину и Россию для переговоров о создании «зоны безопасности» вокруг Запорожской АЭС.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что международные организации пока не могут решить ситуацию с Запорожской АЭС, и нужно искать другие механизмы.

Инфографика: NV

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену. Россияне разместили на станции военную технику, боекомплект и своих солдат.