«Возможно, даже военную». Литва предложила обсудить миротворческую миссию на ЗАЭС 31 августа, 01:02 С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после боев в Энергодаре захвачена российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис во вторник, 30 августа, предложил обсудить миротворческую миссию на Запорожскую АЭС.

Перед встречей глав МИД стран Евросоюза в Праге Ландсбергис сказал, что сейчас мир ближе к ядерной катастрофе, чем когда-либо.



«Могу откровенно сказать, что сожалений по поводу ситуации может оказаться недостаточно. Думаю, нужно вернуться к обсуждению полугодовой давности о миротворческой силе, возможно, даже военной, которая обеспечила бы ядерную безопасность на Запорожской атомной станции и вокруг нее», — считает он.

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29 августа миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) направилась в Украину для посещения ЗАЭС. По данным СМИ, делегация из 14 экспертов уже прибыла в Киев и 31 августа будет на станции.



Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. 22 августа оккупанты завезли дополнительные БТР и спецгрузовики в ремонтную зону станции. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщили, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети.



Инфографика: НВ

16 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух призвал жителей временно захваченного Энергодара эвакуироваться из-за обстрелов Россией Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что в случае аварии придется эвакуировать около 400 тысяч человек из двух областей.



Украина призывала МАГАТЭ и ООН как можно быстрее отправить на Запорожскую АЭС международную миссию. Президент Владимир Зеленский 30 августа встретился с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и подчеркнул, что станцию нужно вернуть под контроль Украины, а российские военные вместе со своим оружием должны немедленно покинуть АЭС.



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