Кремль использует ситуацию вокруг ЗАЭС для давления на союзников Украины перед саммитом НАТО — Вениславский 5 июля, 14:59 В украинской разведке предупредили, что войска РФ готовят теракт на ЗАЭС (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Россия использует ситуацию вокруг Запорожской АЭС для оказания давления на союзников Украины перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский в эфире Радио Свобода.

«Россия использует любые рычаги влияния для того, чтобы сдержать наших партнеров стран-членов НАТО в решении, которое они, надеемся, должны принять 11−12 июля», — отметил он.

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Вениславский подчеркнул, что Кремль использует для этого медийное, информационное и психологическое давление.

«Преуменьшать опасность мы не можем, но я надеюсь, что здравого смысла даже у психически больных должна хватать для инстинкта самосохранения, потому что уровень загрязнения невозможно подсчитать, если будет какая-то внештатная ситуация», — добавил нардеп.

Вениславский подчеркнул, что в Вильнюсе также должно быть осознание тех опасностей, которые связаны с промедлением любых активных решительных ответов на заявку Киева касательно членства в НАТО.

4 июля в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ предупредили, что российские оккупанты разместили на крыше третьего и четвертого энергоблоков захваченной ими ЗАЭС предметы, похожие на взрывные устройства. Россияне могут взорвать их, не повредив энергоблоки, чтобы создать картинку «обстрелов» со стороны Украины. По данным ВСУ, страна-агрессор может пойти на провокацию в ближайшее время.

По состоянию на 5 июля ЗАЭС работает в штатном режиме, радиационный фон в Украине в пределах нормы.

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22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».



Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.



2 июля мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что часть персонала Росатома и коллаборантов покинула ЗАЭС и уехала из Энергодара.



В Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях начались масштабные специальные учения по подготовке на случай подрыва российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции.