«Это был цирк». Сотрудник ЗАЭС рассказал, как оккупанты водили по станции инспекторов МАГАТЭ 1 сентября, 22:08 Российские оккупанты продолжают провокации вокруг ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Эксперты из состава делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ходили по территории Запорожской АЭС и общались с сотрудниками в присутствии российских оккупантов и работников Росатома. Об этом рассказал инженер ЗАЭС в комментарии Суспільному на условиях анонимности.

«Они водили Гросси и инспекторов по своему маршруту, показывали „карты прилетов“ и привели к ним местных коллаборантов с заявлениями от „неравнодушных граждан“ о необходимости прекращения обстрелов. Это был цирк», — заявил сотрудник ЗАЭС.



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По его словам, оккупанты убеждали представителей МАГАТЭ в том, что на станции находятся «войска радиологической, химической и биологической защиты», а не российские боевые подразделения, и что Запорожскую АЭС якобы обстреливают ВСУ.

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Эксперты провели на территории ЗАЭС несколько часов. На станции остались пять представителей миссии, которые разгружают привезенное ими оборудование и намерены продолжить работу. Глава миссии, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что делегация установит постоянное присутствие на ЗАЭС.

Инфографика: НВ

Накануне Главное управление разведки Министерства обороны сообщило, что перед визитом миссии МАГАТЭ оккупанты подвергли репрессиям «неблагонадежных» сотрудников ЗАЭС — они исчезли со станции, их судьба неизвестна. При этом специально подготовленная «массовка» должна была создать у членов миссии впечатление полной поддержки местными жителями действий оккупантов.



Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети.



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