Гендиректор МАГАТЭ Гросси отправился в Киев для переговоров о зоне безопасности вокруг ЗАЭС 5 октября, 18:37 Рафаэль Гросси направляется в Киев, 5 октября 2022 года (Фото:Rafael MarianoGrossi / Twitter)

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду, 5 октября, отправился в Киев.

У себя в Twitter Гросси написал, что отправляется на «важные встречи». По его словам, вопрос создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС сейчас «стоит как никогда остро».

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Ранее Рафаэль Гросси говорил, что решение о зоне безопасности нужно принять как можно скорее.

Российский диктатор Владимир Путин 5 октября подписал «указ» о «передаче» захваченной оккупантами ЗАЭС в собственность страны-агрессора.

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Эксперты во главе с Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. Сейчас на станции остаются два представителя миссии. Гендиректор МАГАТЭ сказал, что делегация устанавливает постоянное присутствие на ЗАЭС.



По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, МАГАТЭ планирует увеличить миссию на Запорожской АЭС.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам визита, в котором сказано, что сейчас существует острая необходимость принять временные меры для предотвращения ядерной аварии, в частности, установить безопасную зону вокруг ЗАЭС. Агентство также призвало прекратить обстрелы в районе станции, но не уточняло, кто ведет огонь.



Инфографика: НВ

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов.



Говорит работник ЗАЭС. В первые дни персонал ЗАЭС отвечал оккупантам матом https://www.youtube.com/embed/Qb8B6RylkBE