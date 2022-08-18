Генсек ООН призвал создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС

18 августа, 23:52
Российские оккупанты обстреливают район Запорожской АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты обстреливают район Запорожской АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к «демилитаризации» района захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС и заявил, что любое потенциальное повреждение станции будет «самоубийством». Об этом сообщает офис генсека.

Во время брифинга во Львове в четверг, 18 августа, Гутерриш сказал, что «срочно необходимо соглашение» о восстановлении ЗАЭС как гражданской инфраструктуры и обеспечении безопасности района, военная техника и солдаты должны покинуть территорию станции, а любое дальнейшее развертывание сил и средств на АЭС нужно прекратить.

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«Секретариат ООН в тесном контакте с МАГАТЭ пришел к выводу, что у нас в Украине есть логистические и безопасностные возможности поддержать любую миссию МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию ​​из Киева при условии согласия России и Украины», — добавил он.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что никаких объективных препятствий визиту миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС нет.

«Сегодня с господином Гутерришем обсудили параметры этой миссии и то, что она может очень быстро и безопасно попасть на станцию легальным способом через свободную территорию нашего государства. И только так», — подчеркнул глава государства.

Инфографика: НВ

Он добавил, что Россия должна немедленно допустить представителей МАГАТЭ на станцию и вывести оттуда свои войска, а если мировое сообщество это не обеспечит, «это означает, что можно просто выбросить на мусорник весь корпус международных документов по ядерной и радиационной безопасности».

В Главном управлении разведки Минобороны в четверг заявили, что российские оккупанты 19 августа готовят провокацию на Запорожской АЭС.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

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Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС.

16 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух призвал жителей временно захваченного Энергодара эвакуироваться из-за обстрелов Россией Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что в случае аварии придется эвакуировать около 400 тысяч человек из двух областей.

Украина призывает МАГАТЭ и ООН как можно быстрее отправить на Запорожскую АЭС международную миссию. Во время встречи с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове президент Владимир Зеленский обсудил с ним ядерную угрозу, которую провоцирует на Запорожской АЭС российская армия.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   ООН МАГАТЭ Запорожская АЭС ЗАЭС Генсек ООН Антонио Гутерриш Антониу Гутерреш Война России против Украины

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