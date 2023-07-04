Если Россия взорвет Запорожскую АЭС, то будет задействован весь мир — адмирал НАТО 4 июля, 10:25 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что в случае подрыва россиянами оккупированной ими Запорожской АЭС последствия теракта «выйдут за рамки типичной проблемы безопасности» и коснутся всего мира.



Об этом он заявил в интервью LBC.

«Если это [подрыв ЗАЭС] произойдет, то это будет гораздо большая проблема, чем просто военная проблема или что-то только для НАТО. Это то, к чему будет привлечен мир, это будет иметь огромное влияние на Европу», — сказал Бауэр.

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По словам адмирала, можно было бы надеяться, что россияне «этого не сделают, потому что это лишит их поддержки в мире», а сам подрыв станет экологической катастрофой.

«Я не могу представить, что ряд стран, которые их поддерживают, поддержит этот акт российского правительства», — добавил он.

Российские войска оккупировали Энергодар и Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабного вторжения в марте 2022 года. С тех пор они ее обстреливают и фактически превратили в свою военную базу.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Глава украинской разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

2 июля мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что часть персонала Росатома и коллаборантов покинула ЗАЭС и уехала из Энергодара.



В Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях начались масштабные специальные учения по подготовке на случай подрыва российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции.