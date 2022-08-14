«Контроль России представляет опасность». Евросоюз и 42 страны мира призвали РФ вывести войска и технику с Запорожской АЭС

14 августа, 19:22
Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Евросоюз и 42 страны мира призвали страну-агрессора РФ вывести войска и технику с территории Запорожской АЭС из-за угрозы для безопасной работы станции, которую создает Россия.

Совместное заявление опубликовано на сайте делегации ЕС при международных организациях в Вене.

В заявлении говорится, что «контроль Россией над Запорожской АЭС представляет большую опасность» для принципов ядерной безопасности.

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«Размещение российского военного персонала и вооружений на ядерном объекте неприемлемо и нарушает принципы безопасности, защиты и гарантий, которые обязались соблюдать все члены МАГАТЭ», — говорится в тесте заявления.

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Подчеркивается, что войска РФ на станции не дают возможности оператору и украинским властям выполнять свои обязательства по ядерной и радиационной безопасности в соответствии с нормами безопасности МАГАТЭ, а также препятствует работе МАГАТЭ.

«Мы призываем Российскую Федерацию немедленно вывести свои вооруженные силы и весь другой неуполномоченный персонал с Запорожской атомной электростанции, ее ближайших окрестностей и всей Украины», — подчеркнули представители 42 стран.

Они также осудили российскую дезинформацию для оправдания своих незаконных действий в Украине и отметили, что Россия должна нести полную ответственность.

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Заявление подписали: Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Турция, Великобритания, США, а также представители властей Евросоюза.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города.

В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

В компании Энергоатом заявили, что российские военные совершают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, потому что хотят разрушить ее инфраструктуру и отсоединить ее от энергосистемы Украины.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Гросси призвал допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после ее обстрелов российскими войсками.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Россия Евросоюз Российская агрессия АЭС

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