Эксперты МАГАТЭ осмотрели несколько объектов ЗАЭС, но доступа на крышу пока нет — Гросси 7 июля, 11:51 Спутники зафиксировали неизвестные новые объекты на крыше четвертого энергоблока ЗАЭС (Фото:Радио Свобода/PlanetLab)

Эксперты Международного агентства по атомной энергии смогли осмотреть несколько объектов Запорожской АЭС, но доступа к крыше пока не получили.

Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Токио, пишет Радио Свобода.

«У нас есть прогресс. Со среды по сегодняшний день мы смогли получить больше доступа. Еще не на крышу, но мы подали запрос, чтобы подняться туда», — сказал он.

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Гросси выразил уверенность, что эксперты МАГАТЭ получат такое разрешение от российских оккупантов.

Он уточнил, что эксперты осмотрели другие объекты на ЗАЭС и там не было обнаружено признаков взрывчатки.

«Мы смогли осуществить осмотры охлаждающих прудов и других мест. Как видно из моих сообщений, мы не увидели никаких признаков взрывчатки или мин в этих местах», — резюмировал гендиректор МАГАТЭ.

4 июля в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ предупредили, что российские оккупанты разместили на крыше третьего и четвертого энергоблоков захваченной ими ЗАЭС предметы, похожие на взрывные устройства. Россияне могут взорвать их, не повредив энергоблоки, чтобы создать картинку «обстрелов» со стороны Украины. По данным ВСУ, страна-агрессор может пойти на провокацию в ближайшее время.

Инфографика: NV

По состоянию на 5 июля ЗАЭС работала в штатном режиме, радиационный фон в Украине в пределах нормы.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».



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Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

2 июля мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что часть персонала Росатома и коллаборантов покинула ЗАЭС и уехала из Энергодара.



В Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях начались масштабные специальные учения по подготовке на случай подрыва российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции.

6 июля глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что угроза катастрофы на ЗАЭС уменьшается.

