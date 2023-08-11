«Неизбирательные нападения». В ООН заявили, что часто останавливались в гостинице в Запорожье, по которой ударила РФ 11 августа, 08:00 Последствия удара РФ (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Координатор гуманитарной помощи ООН в Украине Дениc Браун заявила, что сотрудники ООН и неправительственных организаций часто останавливались в запорожской гостинице, поврежденной ракетным ударом РФ в четверг, 10 августа.

Об этом говорится в сообщении на сайте ООН.

По ее словам, «это совершенно недопустимо».

«Я останавливалась в этом отеле каждый раз, когда была в Запорожье. Моя команда использует его как базу для своих частых поездок в город», — сказала она.

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Браун заявила, что это была база ООН для операции по эвакуации мирных жителей с завода Азовсталь в Мариуполе в мае прошлого года.

Представительница ООН добавила, что количество «неизбирательных нападений» на гражданскую инфраструктуру, в результате которых погибают и получают ранения мирные жители, достигло «невообразимого уровня»,

«Во имя человечности я призываю Российскую Федерацию выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву и немедленно прекратить неизбирательные нападения на Украину», — сказала она.

Вечером 9 августа Россия ударила ракетой Х-35 по спальному району Запорожья. Погибли три человека, восемь были ранены. По данным Офиса генпрокурора, ракета ударила по территории детской площадки, удар разрушил здание храма, взрывная волна повредила окна в многоэтажках и магазинах поблизости.