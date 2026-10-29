Еврокомиссия отказала странам Балтии в дополнительном финансировании на защиту от дронов

Европейская комиссия ответила на запрос Литвы, Латвии и Эстонии о предоставлении 500 миллионов евро на разработку средств защиты от БпЛА, но не предложила им никакого нового финансирования.

Об этом сообщила в четверг, 29 октября, литовский вещатель LRT.

В конце сентября министры обороны трех стран направили в Еврокомиссию письмо с просьбой о срочной финансовой поддержке для усиления защиты от дронов, залетающих на их территории из-за войны России против Украины. Главы оборонных ведомств предложили разработать систему борьбы с дронами, которая со временем могла бы стать образцом и для других стран ЕС.

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Письмо было засекречено, но министр обороны Литвы Робертас Каунас сообщил LRT, что страны Балтии стремятся объединить технологии обнаружения и перехвата беспилотников, а также искусственный интеллект в интегрированную систему противовоздушной обороны.

«Решения в области противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками важны не только для нашего региона, но и для всей Европы», — сказал Каунас.

Страны Балтии надеялись, что Еврокомиссия одобрит дополнительное финансирование до конца 2026 года. Ранее ЕК заявляла, что «тщательно изучает» этот запрос и «очень серьезно» относится к опасениям Литвы, Латвии и Эстонии.

В конце концов еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что Комиссия не может предложить дополнительное финансирование, о котором просили страны Балтии. Вместо этого он предложил использовать дополнительное финансирование в рамках SAFE (финансового инструмента ЕС на 150 миллиардов евро, созданного для долгосрочного кредитования и поддержки оборонной промышленности).

По информации источников LRT, финансирование мер по борьбе с дронами также может быть предоставлено через Фонд интегрированного управления границами, хотя речь идет о суммах, значительно меньших, чем 500 миллионов евро, о которых просили страны Балтии.

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В августе 2026 года министр внутренних дел Германии Александр Добриндт сообщил, что страны, имеющие выход к Балтийскому морю, договариваются о создании совместной оперативной группы для противодействия беспилотникам.

В апреле 2025 года Евросоюз отказал Литве и Эстонии в финансировании проекта «Стена дронов», предназначенного для защиты их границ. Тогда пограничные службы двух стран подали совместную заявку на финансирование «Стены дронов». Эстония была основным заявителем, а Литва — партнером.