Запасы ракет России стремительно уменьшаются, хватит на 3−4 обстрела большой мощности — Данилов 2 декабря, 22:01 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что России хватит ракет еще на 3−4 обстрела большой мощности.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО в Facebook.

«Секретарь СНБО подчеркнул, что украинские войска ПВО сбивают 75−90% ракет. Данилов спрогнозировал, что можно ожидать еще «3−4 обстрела большой мощности», — говорится в сообщении.

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Он добавил, что количество ракетного вооружения на территории России стремительно уменьшается, и россияне вынуждены «искать дополнительные поставки по всему миру».

При этом Данилов сказал, что информация о передаче Ираном баллистических ракет России на сегодняшний день пока не подтверждена.

С октября войска РФ бьют по объектам критической инфраструктуры, 23 ноября была последняя такая массированная атака, оккупанты выпустили 67 ракет, 51 из них удалось сбить.

Практически все области на некоторое время остались без света, во многих регионах также не было воды и связи. В течение нескольких суток ситуация постепенно стабилизировалась.

Украинское военное командование и власти предупреждают о подготовке нового массированного ракетного удара по Украине.