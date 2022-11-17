Массированные ракетные удары по Украины сильно истощают запасы РФ — британская разведка 17 ноября, 09:07 Массированные удары по Украине сильно истощают российские запасы крылатых ракет, отметили в британской разведке (Фото:Генштаб)

По данным британской разведки, 15 ноября Россия нанесла самый массированный ракетный удар по территории Украины. В основном были атакованы объекты энергетической инфраструктуры.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что ракеты запускались с воздушных, морских и наземных платформ.

Хотя большая часть ракет была успешно перехвачена, Украина сталкивается со значительным снижением мощности в своей энергосистеме, что повлияет на доступ гражданского населения к коммуникациям, отоплению и водоснабжению, отметили в разведке.

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Продолжающиеся удары такого масштаба сильно истощают российские запасы обычных крылатых ракет.

В ведомстве также подчеркнули, что разрушение инфраструктуры Украины стала ключевым элементом стратегического подхода России к военной кампании.



15 ноября Украина подверглась самой массированной атаке со стороны РФ.

Оккупанты выпустили 96 крылатых ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Калибр), управляемые авиационные ракеты Х-59, ударные дроны Shahed-136/131, Орион и Орлан-10.

Противовоздушная оборона сбила 75 крылатых ракет (Х-101, Х-555, Калибр), две управляемые авиационные ракеты Х-59, 10 Shahed-136/131, один БПЛА Орион и один Орлан-10.

Однако энергосистеме страны был нанесен серьезный урон, во многих областях Украины начались аварийные отключения света.