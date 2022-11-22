НАТО включает все доступные инструменты для увеличения помощи Украине: нардеп раскрыл детали

22 ноября, 12:37
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Нардеп Егор Чернев встретился с Йенсом Столтенбергом на полях Парламентской Ассамблеи НАТО (Фото:Егор Чернев/Facebook)

Нардеп Егор Чернев встретился с Йенсом Столтенбергом на полях Парламентской Ассамблеи НАТО (Фото:Егор Чернев/Facebook)

НАТО включает все доступные инструменты, чтобы объемы военной помощи Украине не уменьшались, а даже росли.

Об этом сообщил нардеп от фракции Слуга народа, председатель Постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев по итогам встречи с генсеком Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом.

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По его словам, тенденция исчерпания вооружения и боеприпасов для украинской армии есть в странах Запада, но НАТО проводит ряд мер.

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Нардеп назвал три из них:

  • страны НАТО проводят аудит и ревизию всего оружия и боеприпасов, чтобы найти остатки на складах, которые можно передать Украине;
  • НАТО в порядке исключения позволило своим членам не соблюдать обязательные нормы наличия вооружения и боеприпасов, чтобы передать часть из неприкосновенных запасов для Украины;
  • НАТО ведет переговоры с крупнейшими в мире производителями оружия о долгосрочных контрактах, рассчитанных на месяцы и годы вперед. Часть изготовленного оружия пойдет на пополнение арсеналов стран, исчерпавших свои запасы после передачи их Украине, а часть передадут Киеву.
https://www.youtube.com/watch?v=kHs4gEIY6vU

«Никто нас покидать не собирается, сколько бы ни шла война. НАТО готово нас поддерживать столько, сколько потребуется. А это значит, что в войне ресурсов и гонке вооружения Россия обязательно проиграет. А мы — победим. Без вариантов», — резюмировал Чернев.

https://www.facebook.com/cherneve/posts/pfbid02w3Gq9Va5xjRwUxsnn1RgaVKejNK4ExXxV91rF3yrsZwR9b1tZ67GnF8WHJtKB3aul

С начала полномасштабного вторжения России в Украину страны НАТО оказывают Украине военную помощь, передавая военную технику и боеприпасы к ней.

В конце октября Столтенберг заявил, что НАТО нужно увеличить поставку всего, чтобы украинцы смогли воевать всю зиму.

Генсек отметил, что системы вооружений, поставленные союзниками и партнерами НАТО, уже показали огромное влияние. Это и стало одной из причин, почему РФ не смогла добиться преимущества в воздухе и контроля над воздушным пространством Украины.

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21 ноября Столтенберг заявил, что НАТО исчерпало значительную часть своих запасов оружия и боеприпасов и должен нарастить их производство для дальнейшей поддержки Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   НАТО Военная помощь Война России против Украины

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