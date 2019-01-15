Запас прочности есть. Экс-посол Украины в Британии - о перспективах выхода других стран из ЕС после Brexit Сегодня, 19:22 104 Цей матеріал також доступний українською Экс-посол Украины в Великобритании Владимир Хандогий Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при МЗС via Facebook

Экс-посол Украины в Великобритании Владимир Хандогий заявил, что не согласен с мнением о возможном будущем выходе других стран из состава Европейского союза вслед за Великобританией.

"Не согласен с пессимистическим прогнозом, что за этим [Brexit, - Ред.] будет "эффект домино", пойдут другие Frexit'ы и еще какие-то -exit'ы. Мне кажется, что все-таки запас прочности у Евросоюза есть, достаточен для того, чтобы удерживать в своей орбите государства континентальной Европы", - сказал он в эфире Радио НВ.

Напомним, 12 декабря консерваторы отказались поддержать вотум недоверия премьер-министру Терезе Мэй из-за ее соглашения с ЕС по Brexit. Мэй избежала отставки и получила своеобразный имунитет на один год.

Накануне внутрипартийного суда парламент должен был провести голосование по соглашению о Brexit 11 декабря, но Тереза Мэй решила его отменить из-за недостаточной поддержки со стороны депутатов. Основным проблемным моментом для Лондона остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

Позже Мэй заявила, что парламент проведет голосование по соглашению по Brexit на неделе, которая начинается 14 января 2019 года.

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.