После боевых машин Bradley и Marder Украина может получить западные танки — Politico

6 января, 12:13
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Танк Abrams (Фото:Thom Stowe/flickr.com)

Танк Abrams (Фото:Thom Stowe/flickr.com)

Отправка в Украину современных боевых машин пехоты, таких как Bradley и Marder, может открыть путь к поставкам более мощных западных танков, сообщает Politico со ссылкой на экспертов и двух американских чиновников.

Издание пишет, что среди отправленных Украине танков могут быть немецкие Leopard или американские M1 Abrams.

Такие танки более мобильны, точны и имеют большую дальность по сравнению со старыми советскими танками. Они также более эффективны для защиты войск, чем старые танки или западные боевые машины пехоты.

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Как заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, машины Bradley предназначены для работы в тандеме с Abrams, обеспечивая «дополнительные» возможности.

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Представитель министерства обороны отказался комментировать вопрос о танках.

Один из советников украинского правительства сообщил, что Вашингтон и Киев уже несколько месяцев ведут переговоры об отправке более тяжелой бронетехники.

Однако американская администрация может по-прежнему сомневаться в поставках танков Abrams из-за сложностей в подготовке и с логистикой. Техническое обслуживание в полевых условиях будет сложной задачей, особенно без запасных частей.

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Один из чиновников сказал, что логистические требования Bradley менее обременительны, чем Abrams.

«Наши M1 будут логистическим бременем, которое мы не хотели бы возлагать на [Украину], пока они и мы не будем уверены, что они готовы», — отметил он.

5 января президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, по итогам которого стало известно, что немецкое правительство передаст Украине БМП Marder и систему ЗРК Patriot. США отправят для ВСУ боевые машины пехоты типа Bradley.

Инфографика: NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Танки Военная помощь Украина Война России против Украины БМП M2 Bradley Marder

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