После боевых машин Bradley и Marder Украина может получить западные танки — Politico 6 января, 12:13 Танк Abrams (Фото:Thom Stowe/flickr.com)

Отправка в Украину современных боевых машин пехоты, таких как Bradley и Marder, может открыть путь к поставкам более мощных западных танков, сообщает Politico со ссылкой на экспертов и двух американских чиновников.



Издание пишет, что среди отправленных Украине танков могут быть немецкие Leopard или американские M1 Abrams.

Такие танки более мобильны, точны и имеют большую дальность по сравнению со старыми советскими танками. Они также более эффективны для защиты войск, чем старые танки или западные боевые машины пехоты.

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Как заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, машины Bradley предназначены для работы в тандеме с Abrams, обеспечивая «дополнительные» возможности.

Представитель министерства обороны отказался комментировать вопрос о танках.

Один из советников украинского правительства сообщил, что Вашингтон и Киев уже несколько месяцев ведут переговоры об отправке более тяжелой бронетехники.

Однако американская администрация может по-прежнему сомневаться в поставках танков Abrams из-за сложностей в подготовке и с логистикой. Техническое обслуживание в полевых условиях будет сложной задачей, особенно без запасных частей.

Один из чиновников сказал, что логистические требования Bradley менее обременительны, чем Abrams.

«Наши M1 будут логистическим бременем, которое мы не хотели бы возлагать на [Украину], пока они и мы не будем уверены, что они готовы», — отметил он.

5 января президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, по итогам которого стало известно, что немецкое правительство передаст Украине БМП Marder и систему ЗРК Patriot. США отправят для ВСУ боевые машины пехоты типа Bradley.

Инфографика: NV