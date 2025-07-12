Несмотря на изменение риторики президента США Дональда Трампа в отношении России и главы Кремля Владимира Путина, европейские лидеры не считают это сигналом о том, что его администрация занимает проукраинскую позицию, сообщает Financial Times .

Двое высокопоставленных западных чиновников рассказали изданию, что хотя последние высказывания Трампа и дали «определенную надежду» на изменение его подхода, пока нет никаких конкретных действий, которые бы подтвердили более благосклонное отношение к Киеву со стороны Белого дома.

По словам собеседников, в западных столицах до сих пор убеждены, что Трамп продолжает воспринимать Путина как ключевого партнера для потенциальных переговоров о прекращении войны, тогда как президента Украины Владимира Зеленского считает основной преградой для заключения сделки.

«Есть небольшое перевозбуждение из-за смены тона. Но мы не видим, чтобы это выливалось в какие-то серьезные действия», — подчеркнул один из чиновников.

При этом, как отмечает FT, Зеленскому в последнее время удается лучше находить общий язык с Трампом.

По информации источников, после напряженной встречи в Овальном кабинете президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер посоветовали украинскому лидеру изменить подход к коммуникации с Трампом — в частности, быть более дипломатичным и открыто благодарить США за поддержку.

Однако, как отмечает издание, Зеленский все еще имеет дело с командой Трампа, которая сохраняет значительный скепсис относительно помощи Украине. Часть окружения американского президента считает, что США должны сосредоточиться на вызовах в Азии, другие же придерживаются позиции невмешательства во внешние конфликты, добавляет FT.

Ранее Дональд Трамп анонсировал на понедельник, 14 июля, важное заявление в отношении страны-агрессора России, однако не уточнил, каким оно будет.

«Я думаю, у меня будет важное заявление по России в понедельник», — сказал Трамп.

4 июля Трамп во время общения с журналистами заявил, что «разочарован» последним телефонным разговором с диктатором Владимиром Путиным.

8 июля президент США заявил, что Путин говорит «много бреда», и его слова не имеют смысла. Он также не исключил ужесточения санкций против страны-агрессора России.

Издание Politico и другие СМИ писали, что риторика Трампа по Украине в последние дни изменилась. В частности, он возобновил американскую военную помощь и анонсировал поставку Украине дополнительной системы Patriot.

10 июля в Куала-Лумпуре (Малайзия) состоялась встреча государственного секретаря США Марко Рубио и главы министерства иностранных дел страны-агрессора РФ Сергея Лаврова. Среди тем обсуждения были война России против Украины, ситуация вокруг Ирана и Сирии, вопросы, связанные с нормализацией работы дипломатических миссий двух стран.