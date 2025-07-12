Сменил риторику, но не действия. Западные союзники сомневаются, что Трамп занял проукраинскую позицию — FT

12 июля, 16:05
Поделиться:
Президент США Дональд Трамп (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Дональд Трамп (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Несмотря на изменение риторики президента США Дональда Трампа в отношении России и главы Кремля Владимира Путина, европейские лидеры не считают это сигналом о том, что его администрация занимает проукраинскую позицию, сообщает Financial Times.

Двое высокопоставленных западных чиновников рассказали изданию, что хотя последние высказывания Трампа и дали «определенную надежду» на изменение его подхода, пока нет никаких конкретных действий, которые бы подтвердили более благосклонное отношение к Киеву со стороны Белого дома.

По словам собеседников, в западных столицах до сих пор убеждены, что Трамп продолжает воспринимать Путина как ключевого партнера для потенциальных переговоров о прекращении войны, тогда как президента Украины Владимира Зеленского считает основной преградой для заключения сделки.

Реклама

«Есть небольшое перевозбуждение из-за смены тона. Но мы не видим, чтобы это выливалось в какие-то серьезные действия», — подчеркнул один из чиновников.

Читайте также:
«Это сплошной хаос». Трамп изменил риторику относительно Украины, однако Европа готовится к нескольким сценариям — Politico

При этом, как отмечает FT, Зеленскому в последнее время удается лучше находить общий язык с Трампом.

По информации источников, после напряженной встречи в Овальном кабинете президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер посоветовали украинскому лидеру изменить подход к коммуникации с Трампом — в частности, быть более дипломатичным и открыто благодарить США за поддержку.

Однако, как отмечает издание, Зеленский все еще имеет дело с командой Трампа, которая сохраняет значительный скепсис относительно помощи Украине. Часть окружения американского президента считает, что США должны сосредоточиться на вызовах в Азии, другие же придерживаются позиции невмешательства во внешние конфликты, добавляет FT.

Читайте также:
Трамп глубоко разочарован тем, что Путин «водит его за нос» — CNN о внезапной смене риторики президента США

Ранее Дональд Трамп анонсировал на понедельник, 14 июля, важное заявление в отношении страны-агрессора России, однако не уточнил, каким оно будет.

«Я думаю, у меня будет важное заявление по России в понедельник», — сказал Трамп.

4 июля Трамп во время общения с журналистами заявил, что «разочарован» последним телефонным разговором с диктатором Владимиром Путиным.

8 июля президент США заявил, что Путин говорит «много бреда», и его слова не имеют смысла. Он также не исключил ужесточения санкций против страны-агрессора России.

Читайте также:
Питер Дикинсон
Питер Дикинсон
Трамп изменил позицию по Украине. Надолго ли это?

Издание Politico и другие СМИ писали, что риторика Трампа по Украине в последние дни изменилась. В частности, он возобновил американскую военную помощь и анонсировал поставку Украине дополнительной системы Patriot.

10 июля в Куала-Лумпуре (Малайзия) состоялась встреча государственного секретаря США Марко Рубио и главы министерства иностранных дел страны-агрессора РФ Сергея Лаврова. Среди тем обсуждения были война России против Украины, ситуация вокруг Ирана и Сирии, вопросы, связанные с нормализацией работы дипломатических миссий двух стран.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Дональд Трамп Европа Владимир Путин Война России против Украины Российская агрессия США

Поделиться:
Загрузка...
Новости из Израиля
Хуситы обещают усилить атаки на судоходство, чтобы оказать давление на Израиль
Показать ещё новости
Главная Radio NV NV Премиум Аудіо Мой профиль

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies