Военачальники Путина ему лгали. Западные СМИ называют слабые места российской армии и главную проблему украинской 9 марта, 18:42 Цей матеріал також доступний українською Чтобы прикрыть свои коррупционные схемы и не сообщать диктатору плохие новости, чиновники оборонного сектора лгали президенту РФ. На фото — Владимир Путин с министром обороны России Сергеем Шойгу в Сибири (Фото:Alexei Druzhinin / Sputnik / REUTERS)

Неудачи российских войск в Украине обусловлены как статическими просчетами, так и системной коррупцией в оборонном секторе РФ. Однако их численное преимущество представляет большую угрозу. НВ публикует обзор иностранной прессы

Прошло почти две недели с начала российского вторжения в Украину — крупнейшей наземной войны за последние 77 лет, — а армия РФ, которая строила себе имидж устрашающей и даже образцовой, забуксовала. Теперь европейские страны признают, что наземные войска России не пугают их так, как раньше, пишет американская газета The New York Times .

Украинцы сбивают российские вертолеты и транспортные самолеты с десантом, прорывают вражеские колонны с помощью американских противотанковых ракет и турецких боевых дронов. Между тем, российские военные деморализованы и испытывают нехватку продовольственного обеспечения и горючего, а некоторые добровольно сдаются, чтобы избежать боя.

В Пентагоне предупреждают, что в скором времени Россия может попытаться исправить свои ошибки и отключить в Украине связь, вывести из строя часть энергосистемы, уложить банковскую систему или даже накрыть страну мощным огнем. Впрочем, все это не только подтвердит просчеты Кремля в сложном вторжении с трех фронтов, но и укажет на ограниченность модернизации российской армии.

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«Последние 20 лет Кремль тратился на модернизацию своих войск, — цитирует издание публикацию, которую сделал в Twitter Андрей Козырев, министр иностранных дел России во времена президентства Бориса Ельцина. — Значительная часть этого бюджета была украдена и потрачена на супер-яхты на Кипре. Но как военный советник, вы не можете сообщить об этом президенту. Поэтому ему сообщали ложь. Потемкинские войска».

Среди других причин уязвимости российской армии – чрезмерная централизованность (командующие войск должны согласовывать с начальником Генштаба РФ даже незначительные мелочи, сообщают источники The New York Times), осторожность (из-за плохой погоды на севере Украины российские истребители и вертолеты летают низко, поэтому их становится легче сбить с земли) и неподготовленность личного состава к войне. Кроме того, это и тактические ошибки: российские колонны продвигаются по дорогам, чтобы не увязнуть в грязи, однако извилистые дороги и контратаки украинских войск замедляют их продвижение. Между тем, проигранные битвы и потери ощутимо деморализуют российских солдат.

И все же количественное преимущество российской армии, которая в восемь раз больше украинской, еще проявит себя, считают эксперты. «Продвижение России громоздко, – признает генерал в отставке Филипп М. Бридлав, бывший Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе. – Но оно неотступно, и [к нему] будет привлечено еще немало сил».

О масштабной коррупции в военном секторе РФ также пишет в своей колонке для американского издания Politico Полина Белякова, старший научный сотрудник Центра стратегических исследований школы Флетчера в Университете Тафтса, США. Среди причин медленных и дезорганизованных действий российской армии в Украине – не только просчеты Кремля в оценке потенциала сопротивления, но и систематическая коррупция в сфере обороны и безопасности, утверждает она. Именно из-за нее солдаты получили некачественную амуницию и продовольствие. Плохая логистика, в свою очередь, деморализовала личный состав и снизила его военную эффективность.

«Сообщают, что качество еды и размещение у российских военных хуже, чем в тюрьмах», – пишет Белякова.

Эксперт, в частности, упоминает о том, как российским военным выдали сухпайки со сроком годности до 2015 года. Большая часть компаний, отвечающих за продовольственное обеспечение армии РФ, связана с Евгением Пригожиным, покровителем частной военной компании Вагнера и основателем фабрики троллей, напоминает она. А несколько лет назад Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о незаконном получении компаниями Пригожина государственных контрактов в сфере оборонных заказов на сотни миллионов долларов.

Качество пищи и размещение у российских военных хуже, чем в тюрьмах Полина Белякова старший научный сотрудник Центра стратегических исследований школы Флетчера в Университете Тафтса, США

Проблемы с топливным обеспечением могла вызвать давняя коррупционная традиция среди российских военных рассматривать горючее как «вторую валюту». А точность воздушных ударов могла быть лучше, если бы Россия имела инновационную технику, разработку которой тормозят взяточничество, хищение и мошенничество.

Белякова в частности вспоминает два инцидента 2012 и 2016 годов, когда две российские компании получили миллионы долларов на разработку системы противоракетной обороны и радионавигационного оборудования, и вместо проведения соответствующих исследований украли средства через мошеннические контракты с подрядчиками.

Правда, в России от коррупции страдает не только военно-промышленный комплекс. По данным исследований, чиновники Минобороны России владеют имуществом, стоимость которого значительно превышает их доходы, что указывает на возможную причастность к коррупционным сделкам, отмечает Белякова. Именно этот факт мог привести к неадекватной оценке рисков вторжения в Украину, ведь военачальники понимали: разочаровывающие Путина советы будут стоить им доступа к коррупционным сетям и, как следствие, их роскошного образа жизни.

И все же численное преимущество россиян обеспечивает им значительную выгоду, отмечает британское издание The Guardian . Именно такое преимущество вместе с растянутостью украинских войск по всей стране, а также удобством обеспечения российских сил из обустроенных баз в ростовско-краснодарском регионе помогли Москве провести более удачную – по сравнению с северной – захватническую кампанию на юге Украины.

Захват Херсона, осада Мариуполя и атаки на Николаев — продвижение России на юге Украины контрастирует с трудностями, которые агрессор испытывает на севере, пытаясь окружить Киев. И это, вероятно, повлияет на любые дальнейшие мирные переговоры и будет иметь свои экономические, дипломатические, политические, а также военные последствия.

Южный театр боевых действий является «жизненно важным элементом общего дизайна российской кампании в Украине», цитирует издание Twitter-публикацию австралийского генерала в отставке Мика Райана. «Там находятся 13 морских портов Украины, которые в 2021 году экспортировали более 150 млн тонн грузов. Для Украины это составляет 60% экспорта и 50% импорта», – подсчитывает он.

И хотя ключевой целью российской войны является падение Киева (или его капитуляция), все же частичный захват юга будет иметь для Украины очень серьезные последствия: не только нанесет сокрушительный удар по экономике, но и ограничит направляющиеся в страну потоки западной помощи, констатирует The Guardian. К тому же, угроза целостности страны нависнет уже с трех широких географических направлений, ведь Россия, вероятно, будет претендовать на захваченные южные районы во всех будущих мирных переговорах.

Это будет весомым фактором и для военных действий на остальной территории страны. Ведь военный контингент захватчика с юга может прорваться в Днепр или объединиться с российскими войсками на юге Харькова.

«Фундаментальная проблема, с которой изначально столкнулись украинские военные – это то, что у них не хватает сил, чтобы защитить все и сразу, — цитирует The Guardian напоследок Билла Роджио, редактора американского военного онлайн-ресурса Long War Journal. — У россиян есть численное преимущество и они готовы жертвовать солдатами и техникой для достижения своих целей».

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