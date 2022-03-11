Кто на Востоке завернут в украинский флаг, а кто — нет. Западные СМИ о реакции Израиля, Индии и арабского мира на войну в Украине 11 марта, 16:47 Цей матеріал також доступний українською Жители Тель-Авива участвуют в акции в поддержку Украины на третий день российского вторжения, 26 февраля 2022 (Фото:Ronen Zvulun / REUTERS)

Пока Индия воздерживается от прямой критики Кремля, а арабский мир под давлением Запада принимает более жесткую позицию по отношению к России, Израиль примеряет на себя роль медиатора. Публикации иностранной прессы в обзоре НВ.

Ранним утром 5 марта из Тель-Авива в Москву тайно вылетел самолет с высокопоставленной делегацией. Несмотря на субботний день — шаббат, когда Тора указывает всем евреям воздерживаться от работы, за исключением ситуаций, когда существует угроза жизни, — пассажиры этого самолета работали, пишет британское новостное агентство BBC . Среди них были премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр жилищного строительства страны Зеев Элькин, родившийся в Харькове и долгое время выступавший переводчиком на русский язык для израильских лидеров.

Беннет стал первым иностранным лидером, который с глазу на глаз встретился с Владимиром Путиным с начала его вторжения в Украину. Каковы же шансы, что он может стать посредником в худшем кризисе между Россией и Западом со времен холодной войны, задается вопросом автор материала.

Пока реакция Израиля на войну в Украине была неоднозначной. Эта страна не присоединилась к мощным санкциям Запада против России и не поддержала резолюцию Совбеза ООН против Москвы. Впрочем, израильский министр иностранных дел Яир Лапид осудил российское нападение, и Израиль в итоге присоединился к резолюции Генассамблеи ООН с требованием вывести российские войска из Украины.

Израиль имеет крепкие связи как с Россией, так и с Украиной. Впрочем, вряд ли эта страна сможет быть влиятельным арбитром, который пытается склонить каждую из сторон к уступкам, пишет BBC. Скорее, ей подошла бы роль передатчика сообщений от одной к другой из неравных сторон конфликта. Но насколько это эффективно? Тем более, как отмечают некоторые наблюдатели, «доверять Владимиру Путину сейчас может только дурак».

Некоторые израильские чиновники все же верят, что их страна может служить «мостиком» между Москвой и Западом. Израиль видит себя как карту, которая должна оставаться на столе и может быть разыграна Западом при необходимости. В Украине же с благодарностью воспринимают попытки Израиля «завершить войну», но не скрывают определенного разочарования.

«У нас дипломатические отношения хорошие, но я не чувствую, что он [Бенет] завернут в наш флаг», — заметил после разговора с израильским премьер-министром президент Украины Владимир Зеленский.

С начала российского вторжения в Украину немало критики прозвучало в адрес Индии из-за ее отказа публично осудить агрессора. Впрочем, определенные признаки указывают на то, что руководство этой страны не одобряет действия Москвы, пишет британское издание The Guardian . В частности, индийский премьер Нарендра Моди в последнем из нескольких недавних телефонных разговоров с российским диктатором Владимиром Путиным призвал главу Кремля к прямым переговорам с украинским президентом, чтобы «в значительной степени способствовать продолжающимся усилиям по установлению мира».

Когда в Совбезе ООН проходили многочисленные голосования против действий России, Индия воздерживалась. А в своих заявлениях она размыто говорила о необходимости диалога, дипломатии и уважения к территориальной целостности, никогда не апеллируя к России напрямую. Для многих это выглядит как одобрение Путина, но знатоки индийской дипломатической истории и традиций отмечают: не все так однозначно.

«То, что Индия недовольна Москвой, видно по тому, как они [индийцы] обращаются с украинцами, видно по заявлениям, которые она делает в ООН, и ее неоднократным призывам к деэскалации насилия», — цитирует The Guardian Авинаша Паливала, заместителя директора Института Южной Азии в Школе восточных и африканских исследований Лондонского университета.

Война в Украине поставила Индию в сложное положение, ведь та видит важных партнеров как в России, так и в США. В результате теперь ей приходится «ходить по дипломатическому канату». С Россией Индию объединяет историческая дружба и импорт вооружения: от 60% до 80% индийских оборонительных систем поступают именно из РФ. Кроме того Индия видит в Москве важный противовес растущей силе Пекина. В то время как по объему торговли с Индией, не включающей вооружения, США значительно превосходят Россию: $100 млрд против $9 млрд. Кроме того, тревогу в Дели вызывает сближение России с Китаем.

Какие реальные последствия будет иметь для Индии война в Украине, пока неизвестно, комментирует изданию Танви Мадан, директор Индийского проекта в Институте Брукингса в Вашингтоне. «Но, вероятно, впереди [Индию] ждут сложные решения», — заключает он.

Тем временем арабский мир по-своему реагирует на события в Украине. Когда Запад быстро объединился против агрессора, арабские страны держали паузу. Ее целью было дать определенный сигнал Вашингтону, отмечает американский журнал Time . 25 февраля Саудовская Аравия воздержалась во время голосования Совбеза ООН за первую резолюцию против вторжения в Украину. Еще через три дня Лига арабских государств, в которую входят 22 страны, обнародовала заявление, в котором не осудила вторжение России и почти не выразила поддержки украинцам. Впрочем, еще через несколько дней ОАЭ, Саудовская Аравия и Египет, одни из самых влиятельных арабских государств, присоединились к осудительной резолюции Генассамблеи ООН.

Почему понадобилось это время? Ведь среди стран региона только одна напрямую поддерживает Путина, и это Сирия под руководством Башара Асада. Но другие государства, хотя и приоритезируют отношения с Западом, все же не проявляют враждебности к Москве. Они видят в России значительную глобальную силу, оказывающую влияние на их регион, заигрывание с которой могут помочь им улучшить собственные позиции в отношениях с Западом. Именно поэтому в первые дни вторжения России в Украину было заметно, что арабские государства хотят оставить свои возможности максимально открытыми, и не отталкивать Москву, если это действительно не будет нужно, анализирует Time.

Все изменилось, когда Запад дал четко понять: война в Украине — не тот случай, когда «нейтральность» будет приемлемой. Это не значит, что трения в отношениях арабских государств с Западом закончились. Так, фактический правитель Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, которого в Вашингтоне осуждают из-за его вероятного приказа убить журналиста Джамаля Хашогги, наверняка попытается добиться уступок от президента США Джо Байдена, предполагает издание. В частности, он попытается добиться признания своего статуса фактического правителя. Но, как бы то ни было, в результате войны в Украине отношения арабского мира с Западом меняются.

«Российское вторжение поставило под сомнение некоторые из базовых основ этих отношений, и еще неизвестно, какими будут новые», — резюмирует Time.

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