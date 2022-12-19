Западные системы ПВО могут сильно приблизить конец войны — Зеленский 19 декабря, 03:18 ПВО (Фото:2.bp.blogspot.com)

Современные западные системы ПВО в Украине станут одним из самых мощных инструментов, приближающих окончание войны. Президент Украины призвал партнеров предоставить Украине системы ПВО в достаточном количестве.

Об этом он сказал во время обращения.



«Уважаемые партнеры, помогая нам полностью защитить наше небо, предоставив нам скорее современные системы ПВО в достаточном количестве, вы можете лишить государство-террориста главного инструмента террора», — отметил президент.

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Зеленский выразил уверенность, что России придется идти по пути к прекращению агрессии, когда она больше не сможет идти по пути ракетных ударов.