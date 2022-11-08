«Что произойдет после — трудно сказать». Чалый озвучил, как долго западные партнеры готовы поддерживать Украину 8 ноября, 11:56 Эксклюзив НВ Дипломат Валерий Чалый рассказал, как долго западные партнеры готовы поддерживать Украину (Фото:72 ОМБр им. Черных Запорожцев / Facebook)

Дипломат Валерий Чалый в эфире Радио НВ рассказал, что западные партнеры Украины будут максимально помогать Украине в войне против России до лета 2023 года.

«У меня есть моя личная оценка. К лету следующего года они будут готовы нас максимально поддерживать. Что произойдет после этого, мне сложно сказать», — считает Чалый.

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Окно возможностей, по словам дипломата, будет ограничено во времени, в частности из-за внутренних проблем стран:

«Если говорить об Америке — нашем основном военном партнере, союзнике, который поставляет нам вооружение и [предоставляет] 1,5 млрд каждый месяц финансовой поддержки, [чтобы] закрыть наши проблемы в выплате зарплат, пенсий (равно как и Евросоюз, благодарим страны Европы). Есть еще военная поддержка — 18 млрд. Если у них будет больше концентрации на внутренней политике… А теперь, в следующие дни, все будут говорить о результатах промежуточных выборов. Но на самом деле основное — президентские выборы, которые пойдут полным ходом с того периода. <...> Поэтому будет сложно, потому что многие сконцентрируются на своих внутренних вопросах».