Ирландия проводит расследование после обнаружения ирландских деталей в сбитом в Украине Shahed — премьер

19 июля, 15:56
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В Украину прибыл премьер-министр Ирландии Лео Варадкар (Фото:Clodagh Kilcoyne/Pool/Reuters)

В Украину прибыл премьер-министр Ирландии Лео Варадкар (Фото:Clodagh Kilcoyne/Pool/Reuters)

Ирландия проводит расследование после обнаружения ирландских деталей в сбитом в Украине дроне-камикадзе иранского производства Shahed, которыми РФ наносит удары.

Об этом сообщил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар на пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Интерфакс-Украина.

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«Мы знаем о сбитии этого дрона. Мы проводим соответствующее расследование. Мы не верим, что какие-то ирландские компании могли нарушить санкции», — отметил он.

Варадкар допустил, что, «возможно, санкции нарушили какие-то третьи стороны».

Накануне глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что российские оккупанты ночью атаковали Николаев иранскими дронами, которые состоят из иностранных комплектующих. Он обнародовал фото, на котором видно, что одна из деталей сделана в Ирландии.

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Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Ирландия Война России против Украины дроны-камикадзе

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