Глава МИД Словении сообщила о подготовке пакета дополнительной военной помощи для Украины

27 июля, 17:36
Таня Файон (Фото:Tanja Fajon/Twitter)

Таня Файон (Фото:Tanja Fajon/Twitter)

Министр иностранных дел Словении Таня Файон сообщила о подготовке нового пакета военной помощи для Украины.

«Мы готовим новый пакет помощи для Украины. Это будет обсуждаться буквально в течение следующих нескольких дней», — сказала она во время брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

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Она подчеркнула, что передача военной помощи находится на этапе обсуждения, потому что в стране изменилось правительство.

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Файон добавила, что Словения будет прислушиваться ко всем нуждам Украины.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/1260561311014736

Ранее премьер-министр Словении Роберт Голоб говорил, что его страна уже передала Украине партию танков.

https://www.youtube.com/embed/a6enoYvjQyk
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Оружие Военная техника Запад Словения

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