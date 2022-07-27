Глава МИД Словении сообщила о подготовке пакета дополнительной военной помощи для Украины 27 июля, 17:36 Таня Файон (Фото:Tanja Fajon/Twitter)

Министр иностранных дел Словении Таня Файон сообщила о подготовке нового пакета военной помощи для Украины.

«Мы готовим новый пакет помощи для Украины. Это будет обсуждаться буквально в течение следующих нескольких дней», — сказала она во время брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

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Она подчеркнула, что передача военной помощи находится на этапе обсуждения, потому что в стране изменилось правительство.

Файон добавила, что Словения будет прислушиваться ко всем нуждам Украины.

Ранее премьер-министр Словении Роберт Голоб говорил, что его страна уже передала Украине партию танков.

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