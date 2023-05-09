Аэрокобры и Томагавки. Специалист рассказал, сколько истребителей западного производства было у СССР во время Второй мировой войны 9 мая, 17:57 Во время Второй мировой войны советские пилоты преимущественно летали на истребителях американского производства, в числе которых был и Bell P-39 Airacobra, на котором воевал летчик-ас Александр Покрышкин (на фото в шлеме) (Фото:DR)

Михаил Жирохов, военный эксперт, исследователь истории авиации, рассказал NV, какие именно иностранные истребители находились на вооружении советской армии после 1942 года.

По словам Михаила Жирохова, военного эксперта, исследователя истории авиации, среди истребителей, котрые входили в авиапарк Советского Союза во время Второй мировой войны, преимущественно использовались самолеты американского производства.

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«Например, известный советский летчик-ас Александр Покрышкин после 1942-го летал на американском Bell P-39 Airacobra и до конца жизни считал его лучшим истребителем», — рассказал Жирохов в интервью NV.

Более того, на рубеже осень 1941-го — начало 1942-го истребительная авиация СССР до 60% состояла из самолетов иностранного производства. «Кроме Airacobra, там были американские Curtiss P-40 Warhawk, Tomahawk, британские Hurricane и т. д. », — перечислил типы иностранных истребителей военный эксперт.

Помимо самих самолетов, западные союзники также поставляли патроны к вооружению, которое стояло на предоставленных истребителях. «На тех же Airacobra стояли 12,7-мм пулеметы Browning M2, было вооружение 7,62-мм калибра, но именно западного, а не советского образца», — поделился мыслями Жирохов.

К тому же, по его словам, когда немцы наступали, захватчиков отражала преимущественно западная техника, в частности, авиационная. «Например, во время битвы за Москву (сентябрь 1941 — апрель 1942-го) фактически все тамошние советские подразделения были полностью вооружены западной военной техникой», — привел пример знаток истории.

Также иностранные самолеты использовались из-за того, что тогдашние советские Яки, МиГи и ЛаГГи, имевшие преимущественно деревянную конструкцию, были недостаточно эффективны в условиях восточного фронта.

Напомним, день 9 мая советская, а впоследствии и российская пропаганда превозносит как день победы над нацизмом и использует в качестве повода для военных парадов, чтобы демонстративно похвастаться собственным вооружением. Впрочем, не все оружие 1940-х, производившееся в СССР и воевавшее против гитлеровской Германии, было на 100% советским, а было скопировано с западных образцов или имело в своем составе иностранные детали, модули и целые шасси.

Полную версию интервью с Михаилом Жироховым читайте здесь.