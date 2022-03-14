Обзор ведущих западных СМИ. Что ждет Киев, юг и восток Украины 14 марта, 19:30 Цей матеріал також доступний українською В следующие недели в Киеве может состояться «кульминационная битва», считают западные наблюдатели (Фото:Umit Bektas/REUTERS)

В США размышляют над дальнейшими планами Путина, а в Европе оценивают риски, связанные с выездом миллионов украинских беженцев — как для стран ЕС, так и для самой Украины. НВ публикует обзор иностранной прессы.



В своем детальном материале американская газета The New York Times рассуждает о дальнейших сценариях, сроках и возможном финале войны в Украине. В Пентагоне, в частности, рассматривают несколько моделей будущих событий, среди которых затяжной конфликт с большим количеством смертей и разрушений, а также вариант, когда российский диктатор Владимир Путин удовлетворится тем, что, по мнению некоторых наблюдателей, было его первоначальной целью: захватит широкую полосу юга и востока Украины, обеспечив для России сухопутное соединение с аннексированным в 2014 году Крымом. Еще один возможный сценарий — прямое участие в войне Трансатлантического альянса.

Сейчас европейские и американские чиновники сходятся в одном, пишет издание: «подобно тому, как последние две недели показали, что хваленая российская армия ошиблась со своим планом вторжения, следующие две-три недели способны показать, сможет ли Украина выжить как государство и договориться о прекращении войны».

Кроме того, в частных беседах высокопоставленные чиновники выражают обеспокоенность, что следующей Россия попытается оккупировать Молдову или Грузию. Еще один риск: Путин может применить против Украины дополнительное оружие — химическое, биологическое, ядерное, а также отомстить США за санкции с помощью кибератак.

В настоящее время попытки лидеров Франции, Германии, Израиля и Турции склонить Путина к дипломатическому решению конфликта ни к чему не привели. Однако в Европе и США все еще надеются, что глава Кремля может смягчить свои переговорные позиции — в частности, под давлением западных экономических санкций.

Уже в следующие недели в Киеве может состояться «кульминационная битва», способная вылиться в многотысячные потери с обеих сторон. Российские войска приближаются к городу с востока, севера и юга, и, по оценкам некоторых американских высокопоставленных чиновников, через две недели могут полностью окружить город. После этого, отрезанный от поставок, он продержится, по разным оценкам, от десяти дней до месяца, прогнозируют собеседники The New York Times.

Что касается дальнейших планов Путина, то они могут разниться от оккупации востока и юга страны, где идет медленное, но стабильное продвижение российских войск, до покорения всей страны, на что указывают недавние обстрелы западноукраинских городов.

«К сожалению, наиболее вероятным финалом является раздел Украины», — цитирует издание адмирала в отставке Джеймса Г. Ставридиса, бывшего верховного главнокомандующего Объединенных сил в Европе. Он опирается на результат балканских войн в 1990-х годах.

«Путин, вероятно, захватит юго-восток страны, куда будут тяготеть этнические россияне, — говорит Ставридис. — Остальное население, преимущественно украинцы, продолжат жить в независимом государстве».

Тем временем два других западных издания обращаются к теме украинских беженцев. Ведь с начала войны Украину уже покинули более 2 млн граждан. В будущем эта цифра может достичь 4 млн, что создаст в Европе самый большой миграционный кризис со времен Второй мировой войны. Готова ли Европа с этим справиться, задает вопрос Ханне Бейренс, директор брюссельского аналитического центра Европейский институт миграционной политики в своей колонке для американского издания Los Angeles Times .

В настоящее время Европейский Союз принял чрезвычайные меры для гостеприимной встречи украинцев. В Польше, Венгрии, Словакии и Румынии были оперативно созданы центры приема беженцев, где им предоставляют одежду, еду и жилье. В Польше украинцам также предлагают бесплатно пользоваться мобильной сетью и общественным транспортом. А, например, в Бельгии запустили правительственную кампанию по поиску свободного жилья и граждан, готовых приютить у себя беженцев из Украины.

Европейский союз, который недавно казался ослабленным внутренними разногласиями, проявил неслыханное единство, впервые активировав Директиву о временной защите. Этот документ, принятый еще в 2001 году, дает беженцам право на проживание, работу, получение социальных, образовательных и медицинских услуг сроком на год с возможностью продления до трех лет. Но если правительства европейских стран сосредоточены на оказании срочной помощи беженцам, то в перспективе им важно наладить процессы доступа ко всем перечисленным сервисам и трудоустройству.

Для этого, как отмечает Бейренс, государства ЕС должны создать центры регистрации с автоматизированными системами и достаточным кадровым обеспечением, помочь беженцам сориентироваться на местных рынках труда (для чего может пригодиться опыт Польши и Германии, которые и раньше активно привлекали рабочую силу из Украины), а также работать с украинской диаспорой, которая должна помочь новоприбывшим интегрироваться.

А интегрироваться беженцам очень важно, ведь «первая встреча с открытыми объятиями может превратиться в прохладное [отношение], если европейцы почувствуют, что несут слишком высокие для своих общин затраты — например, из-за перегруженных коммунальных служб и переполненных школ», констатирует автор.

В свою очередь, британский журнал The Economist анализирует последствия, которые будет иметь массовый выезд граждан для самой Украины. Подавляющую часть украинских беженцев составляют женщины и дети, ведь мужчин призывного возраста не выпускают из страны, а пенсионеры часто не решаются покидать дома и отправляться в путешествие в неизведанное. Если война не закончится, отъезд значительного количества женщин и детей глубоко и навсегда изменит Украину, убеждены журналисты издания.

Всего в Украине проживает почти 20 млн детей до 15 лет и женщин в возрасте от 15 до 54, что составляет 45% населения. За две последние недели каждый десятый из них мог покинуть страну. А если военные действия усилятся и расширят свою географию, из Украины может уехать пятая часть граждан упомянутой категории.

Быстрое окончание войны могло бы означать, что разбитые семьи воссоединятся и в стране будет рождаться больше детей. Впрочем, следует учитывать демографическую специфику Украины, отмечает The Economist. Еще до начала войны семьи здесь — в большей степени, чем в других постсоветских странах — стали заводить меньше детей. По подсчетам Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины, в 2021 году уровень фертильности в Украине был самым низким в Европе: в среднем 1,2 ребенка на одну женщину. Для сравнения, в ЕС этот показатель составляет 1,5.

Если война будет продолжаться, в будущем Украине может не хватать работников для работы на производственных предприятиях, в офисах и коммунальных службах, делает мрачный прогноз The Economist. Это будет стабильно подавлять экономику и вызовет дефицит молодежи, которая бы ухаживала за пенсионерами. При этом эффект таких процессов ощутят на себе не только современные украинцы, но и их дети и внуки.

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