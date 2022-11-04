«Восточные европейцы были правы». Почему Запад так медленно реагирует на фашистскую войну «новейшего Гитлера» — политолог 4 ноября, 17:25 Москва была, есть и будет угрозой для Европы, напоминает Александр Мотыль. (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Полномасштабное вторжение России в Украину серьезно изменило представление стран Западной Европы и США о том, насколько актуальными являются опасения государств Восточной Европы, которые годами указывали на угрозу со стороны РФ.

Таким мнением в интервью НВ поделился профессор политологии Ратгерского университета в США Александр Мотыль.

Он напомнил о годами существовавшем разделе между Западной и Восточной Европой и об «общем отношении европейцев к восточным европейцам — как старшего к младшему брату». По словам политолога, все это время существовала «культурная проблема, проблема менталитета западных европейцев», и одновременно проблема географическая и историческая.

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«В их опыте, конечно, Москва не играла такой доминантной роли, как Москва играла в историческом или культурном, или менталитетном опыте стран Балтии, Беларуси, Украины, Польши», — пояснил Мотыль. Следовательно, для них исходящая от России угроза всегда была более теоретической, «не совсем такой явной, как она есть в Киеве, Минске или в Таллинне».

«Они склонны думать, что восточные европейцы преувеличивают, возможно, в определенной степени безумны, что они не совсем понимают, какие осложнения [более радикального противодействия Москве]. Но я хотел бы подчеркнуть, что это за последний год, если не за последние несколько лет, по меньшей мере с 24 февраля ситуация все же изменилась достаточно радикально», — убежден Мотыль.

По его словам, лишь сейчас западные европейцы вынуждены признать (как минимум в какой-то степени), что «восточные европейцы, включая украинцев, были правы». Правы не только относительно самой Москвы — что это угроза, будет угрозой, есть и была — но и в том, что одновременно нужно защититься от нее.

«И что эта угроза существует не только для прибалтов и украинцев — она существует для самой Европы», — подчеркнул политолог. Он убежден, что теперь европейцам «трудно не признать, что Путин с его геноцидной, империалистической, фашистской программой не является существенной угрозой самой Европе».

«И уже сами западные европейцы начали говорить о нем как о новейшем Гитлере, о том, что надо как-то защищаться, о возможности какой-то сумасшедшей акции с его стороны. Это становится актуальным и реальным для всех», — считает Мотыль.

В то же время он полагает, что до сих пор можно констатировать менее активную реакцию Западной Европы по сравнению с Восточной.

«Опять же, Украина, Польша, Эстония, Латвия — все эти страны требуют немедленной реакции, потому что они испытывают эту угрозу перед самой дверью. Для западных европейцев эта угроза несколько дальше. Опять вопрос скорости их реакции на эту угрозу. Это меняется, но, к сожалению, несколько медленно», — резюмировал он.