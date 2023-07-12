«Диктатор не будет диктовать». Запад знал, что будет полномасштабное вторжение — Байден 12 июля, 21:59 Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден заявил, что Запад знал, что будет вторжение РФ, и готовился к российской агрессии.

Во время время выступления в Вильнюсе после саммита НАТО он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин пытается удержать свою власть, развязав полномасштабное вторжение в Украину. Также Путин ожидал, что единство Запада сразу распадется, как только начнется большая война, однако он ошибался.

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«Соединенные Штаты, НАТО, Европа вышли в поддержку Украины. Мы знали, что будет вторжение, мы готовились к тому, чтобы защищать от агрессии против любой из стран-членов нашего союза», — сказал Байден.

Он заверил, что поддержка Украины со стороны Штатов не ослабнет и будет оставаться непоколебимой, «и диктатор не будет нам диктовать».

Байден также убежден, что военные преступления Путина не останутся безнаказанными.