Западная разведка летом 2021 года знала о подготовке полномасштабного вторжения РФ — ВВС 10 апреля, 04:36 Цей матеріал також доступний українською Последствия российского удара в Харькове (Фото:REUTERS/Oleksandr Lapshyn)

Западная разведка уже летом 2021 года увидела, как группа чиновников РФ планирует полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом пишет BBC Украина со ссылкой на представителя западной разведки.



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«Летом мы увидели, как небольшая группа чиновников планирует полномасштабное вторжение», — говорится в сообщении.

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По словам одного из чиновников, некоторые российские чиновники впервые узнали о намерении РФ действовать против Украины, когда услышали об этом от директора ЦРУ Уильяма Бернса, когда он прибыл в Москву в начале ноября.

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