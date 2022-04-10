Западная разведка летом 2021 года знала о подготовке полномасштабного вторжения РФ — ВВС

10 апреля, 04:36
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Последствия российского удара в Харькове (Фото:REUTERS/Oleksandr Lapshyn)

Последствия российского удара в Харькове (Фото:REUTERS/Oleksandr Lapshyn)

Западная разведка уже летом 2021 года увидела, как группа чиновников РФ планирует полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом пишет BBC Украина со ссылкой на представителя западной разведки.

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«Летом мы увидели, как небольшая группа чиновников планирует полномасштабное вторжение», — говорится в сообщении.

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По словам одного из чиновников, некоторые российские чиновники впервые узнали о намерении РФ действовать против Украины, когда услышали об этом от директора ЦРУ Уильяма Бернса, когда он прибыл в Москву в начале ноября.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Разведка Война России против Украины

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