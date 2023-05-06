Запад на грани стратегического соперничества с Россией и Китаем — президент Чехии 6 мая, 00:17 Петр Павел (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Запад ожидает эпоха стратегического соперничества между демократией, с одной стороны, и авторитарными правителями, с другой.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, пишет České noviny.



Глава Чехии назвал авторитарными странами Россию, развязавшую агрессивную войну против Украины, и Китай, укрепляющий свое влияние во всем мире экономическими средствами.

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«Демократически настроенные страны должны сотрудничать, чтобы успешно противостоять им», — сказал Павел.

По его словам, потенциально на стороне демократических лидеров будут страны, у которых есть некоторые недостатки, но пытаются быть демократическими и готовыми к сотрудничеству.

«С другой стороны, те, кто хочет изменить существующий миропорядок, будут переписывать нормы международного права, правила международной торговли, а также хотели бы получить большее влияние и власти над рядом стран», — добавил президент Чехии.