Запад на грани стратегического соперничества с Россией и Китаем — президент Чехии
Петр Павел (Фото:REUTERS/Johanna Geron)
Запад ожидает эпоха стратегического соперничества между демократией, с одной стороны, и авторитарными правителями, с другой.
Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, пишет České noviny.
Глава Чехии назвал авторитарными странами Россию, развязавшую агрессивную войну против Украины, и Китай, укрепляющий свое влияние во всем мире экономическими средствами.
«Демократически настроенные страны должны сотрудничать, чтобы успешно противостоять им», — сказал Павел.
По его словам, потенциально на стороне демократических лидеров будут страны, у которых есть некоторые недостатки, но пытаются быть демократическими и готовыми к сотрудничеству.
«С другой стороны, те, кто хочет изменить существующий миропорядок, будут переписывать нормы международного права, правила международной торговли, а также хотели бы получить большее влияние и власти над рядом стран», — добавил президент Чехии.