Все идут на обострение. Запад видит в победе Украины реальную цель, ради которой готов к эскалации — обзор иностранных СМИ 28 апреля, 18:38 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Западные обозреватели указывают на обострение как на поле боя, так и на экономическом фронте (Фото:Stanislav Yurchenko / REUTERS)

Для Запада победа Украины, ранее казавшаяся маловероятной, теперь выглядит возможной, считают ведущие иностранные СМИ. Союзники готовы предоставлять Киеву тяжелое вооружение и признают право ВСУ атаковать территорию врага. Впрочем, Кремль делает новый ответный шаг.



Война в Украине обостряется: после эскалации риторики и тактики с обеих сторон риск прямого столкновения между Москвой и НАТО вырос до беспрецедентного уровня, считают журналисты американского издания Politico . События этой недели — в частности, заявления американских и российских чиновников, включая новые ядерные угрозы, атаки на территории РФ, совершенные предположительно украинскими военными, а также провокации в непризнанной республике Приднестровье — указывают на растущую угрозу более широкой и более непредсказуемой войны.

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Переход к атакам вражеской территории свидетельствует как о боевом мастерстве Украины, так и о ее растущей уверенности и отказе подвергаться запугиваниям Кремля по поводу эскалации. О многом говорит и реакция Запада. Еще на прошлой неделе Бен Ходжес, генерал США в отставке, жаловался, что западные союзники не определились, готовы ли они идти на жертвы и делать все, что необходимо, ради победы.

Но теперь, похоже, все изменилось: победа Украины превратилась в цель. Ее все больше обсуждают западные союзники Киева, а США и Великобритания к тому же защищают право Украины на ответный удар. Таким образом, они, похоже, готовы пренебречь опасностью расширения конфликта, замечает издание и в подтверждение цитирует британского военного историка Хью Страчана.

«Отдельные члены [НАТО] - среди них в первую очередь Великобритания — оказались готовыми идти на риск, от которого шесть недель назад отказывались», — комментирует тот. Они делают это открыто, в частности, вызываясь передавать Украине гораздо более прогрессивное вооружение, чем ранее, добавляет эксперт.

Такие серьезные сдвиги в позиции и действиях Запада происходят на фоне, казалось бы, сужения военных целей Кремля, сосредоточившегося на окружении наиболее опытных и закаленных боевых подразделений Украины на Донбассе. Впрочем, эксперты предупреждают: если агрессор достигнет этой цели, наступление на Киев может быть возобновлено. Как бы ни закончился конфликт, перед этим он, скорее всего, станет гораздо острее, резюмирует Politico.

О другом обострении — на экономическом фронте, пишет американское информационное агентство Yahoo Finance . Обозреватели уделяют большое внимание анализу боевых действий в Украине. Однако, не менее важны международные усилия по давлению на российскую экономику, в частности сокращение энергетических доходов, которые финансируют российскую армию, и ограничение доступа России к иностранным технологиям, которые нужны ей для поддержки и пополнения военного арсенала.

«Как и танковые и артиллерийские битвы, экономическое сражение — это война на истощение, в которой победит тот, кто продержится дольше», — подчеркивает издание.

Экономическая война обостряется по мере того, как победа Украины, которая ранее считалась маловероятной, начинает казаться возможной. В ответ на заявление министра обороны США Ллойда Остина о стремлении «ослабить Россию настолько, чтобы она больше не могла делать то, что сделала во время вторжения в Украину» и усиления поставок Киеву западного тяжелого вооружения, Кремль пошел на самые жесткие из предпринятых им ранее мер — прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию.

«Все три стороны конфликта — НАТО, Россия и Украина — идут на обострение, — предупредила в своем отчете от 27 апреля Eurasia Group, американская консалтинговая компания, которая занимается анализом политических рисков. — Дальнейшая эскалация становится более вероятной, поскольку вражда нарастает».

Поставки энергоносителей превращаются в оружие, и это один из самых тревожных сценариев, о которых обозреватели говорили с начала войны в Украине. Польша и Болгария, вероятно, приспособятся к жизни без российского газа, предполагает издание. Впрочем, в случае отключения от поставок и других стран ЕС это может вызвать там удорожание и рецессию, которые в свою очередь вызовут недовольство миллионов европейцев и способны ослабить поддержку Украины со стороны их правительств.

Что касается западных санкций против российской финансовой системы, то они оказывают должное влияние, однако все еще дают возможность Москве зарабатывать на энергоносителях, которые подорожали из-за вторжения в Украину. Если Европа решится бойкотировать российскую нефть, это приведет к росту цен и усилению инфляции не только в ЕС, но и в США и других странах. Кроме того, в этой ситуации важным фактором будет решение крупных игроков Индии и Китая, скупать ли им нефть, которую Россия не может продать на других рынках.

Между тем, битва за ограничение доступа России к технологиям менее прозрачна, чем энергетическая война, замечает Yahoo Finance. Россия имеет огромные запасы военной техники советских времен и меньший объем современного оружия. При этом «почти вся современная военная техника России зависит от сложной электроники, импортируемой из США, Великобритании, Германии, Нидерландов, Японии, Израиля, Китая и других стран», — констатируют Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс в своем недавнем докладе для Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI). Тогда как в Пентагоне добавляют: в России начинаются «проблемы с запасами» высокоточных боеприпасов, и она все больше полагается на свободнопадающие (или " тупые" от англ. dumb bombs) бомбы, которые являются гораздо менее точными.

Соединенные Штаты и многие другие страны установили жесткие запреты на продажу России компьютерного и другого оборудования. Впрочем, агрессор может пытаться получить компоненты для своего вооружения через посредников, на черном рынке, или даже воровать их, предполагает автор материала. Западные правительства, похоже, пытаются воспрепятствовать таким попыткам. «Пока войска воюют на поле боя, воины цепочек снабжения борются в тени», — формулирует он.

Признаки обострения экономической войны, которую после полномасштабного вторжения России в Украину развязали против Москвы страны Запада, заметили и в Канаде. В частности, Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию, и таким образом превратила энергоносители в геополитическое оружие, пишет канадский общественный вещатель CBC News . История уже знает подобные случаи, среди которых арабское нефтяное эмбарго 1970-х годов (против западных союзников Израиля в его вооруженном конфликте с Сирией и Египтом), а также решение США накануне Второй мировой войны прекратить поставки нефти в Японию.

При этом, отключение Польши и Болгарии — это только начало; в будущем то же ожидает и другие европейские страны, не принявшие требование российского диктатора Владимира Путина рассчитываться за газ в рублях, предполагает Орыся Луцевич, научный сотрудник Украинского форума в лондонском аналитическом центре Chatham House. «Думаю, после всех тех зверств, которые мы видели, Запад более склонен причинить России более сильную боль, и ответ России — [это] причинить боль Западу. То есть, quid pro quo [что-то для чего-то — лат.] «, — размышляет она.

В Киеве шаг России расценили как попытку внести раздор в отношения Украины с ее западными партнерами. Тем временем глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен назвала его неоправданным и неприемлемым шантажом и пообещала «смягчить любые последствия возможных перебоев с газом» для Польши и Болгарии.

В самой же Болгарии готовятся ответить на действия Москвы. Премьер-министр страны Кирилл Петков предупредил, что его страна пересматривает все свои контракты с российским Газпромом, включая те, которые разрешают транзит российского газа через болгарскую территорию в Сербию и Венгрию.

«Односторонний шантаж недопустим», — заявил Петков.

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