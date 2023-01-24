На Западе советуют Украине переключиться с Бахмута на южное направление — CNN 24 января, 16:25 На Западе отмечают, что оборона Бахмута требует слишком больших сил (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

На фоне кровопролитных боев за Бахмут Донецкой области, который уже более полугода пытаются взять российские оккупанты, союзники Украины советуют ей переключиться на южное направление, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

По словам западных чиновников, данная битва для ВСУ слишком изнурительная и требует изменения тактики.

В связи с этим «официальные лица», призывают Украину сосредоточиться на подготовке наступления на юге, избрав «другой стиль ведения боевых действий, который бы использовал преимущества новой военной техники на миллиарды долларов, которую была недавно передана западными союзниками».

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Как утверждается, это было частью месседжа от трех высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена, которые посетили Киев на прошлой неделе.

На Западе настаивают, что Бахмут практически уничтожен и уже якобы не имеет большого стратегического значения, а его оборона требует большого количество ресурсов, которые могут пригодиться для наступления ВСУ на южном направлении.

«Это жестокое и изнурительное сражение… Бахмут менее привлекателен в военном отношении, с точки зрения какой-либо инфраструктуры, чем мог бы быть, если бы он не был так разрушен», — заявил высокопоставленный представитель западной разведки, добавив, что стороны там теряют и захватывают по 100−400 метров территорий в день, обмениваясь тысячами артиллерийских ударов.

В свою очередь в американском Институте изучения войны (ISW) считают, что оборона Бахмута является «стратегически правильной», несмотря на потери украинских войск.

«Если бы российские войска взяли его относительно быстро и малой кровью, они могли бы надеяться на расширение операций таким образом, что Украина должна была бы спешно строить оборонительные позиции на менее благоприятной местности», — объясняют военные аналитики, напоминая, что такой же тактиков ВСУ истощили войска РФ в боях за Северодонецк и Лисичанск.