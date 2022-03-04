«Признать суверенитет и отстроить Украину». Нуланд озвучила российским СМИ условия отмены санкций против РФ 4 марта, 07:27 Цей матеріал також доступний українською Виктория Нуланд (Фото:REUTERS/Nathalia Angarita)

Новые санкции Запада в отношении Москвы будут отменены в случае прекращения Россией военных действий в Украине. Российское руководство сейчас фактически «отрицает само право Украины на существование».

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление ТАСС заместителялгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

«Санкции закончатся, если Россия закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны, а также ее «право на существование», — сказала заместитель главы американского внешнеполитического ведомства. В связи с этим она выразила мнение, что российское руководство сейчас фактически «отрицает само право Украины на существование».

Нуланд ушла от прямого ответа на вопрос, собираются ли вообще США признавать красные линии России и то, что определенные требования обеспечения ее безопасности, в том числе отказа НАТО от предоставления членства Украине и дальнейшего расширения на восток, не могут подлежать обсуждению.

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